人民网记者 乔雪峰

在湖北省团风县，一条条色彩斑斓、通畅便捷、标识醒目、配套齐全的多彩旅游路，宛如一条七彩的玉带环绕在碧波荡漾的牛车河水库周围，吸引了众多自驾游客前来打卡观光。

牛车河环库乡村振兴产业路。受访方供图

牛车河水库素有“鄂东千岛湖”美誉，集老区、山区、库区、边远地区于一体，多年来因基础设施落后、产业发展缓慢，周边几个村守着好风景过着穷日子，正是由于这条乡村振兴产业路，让沿线的村庄因路而兴、村民因路而富。

乡村振兴，交通先行。牛车河环库乡村振兴产业路是团风实施乡村振兴“六大片区、五大产业”的战略项目之一，是当地精心打造的最美自驾精品路线的核心路段，该路段启动建设后,便迅速成为“顶流”，让这条精品自驾之路，变成了家乡的“追风之路。”

数据显示，2024年以来，沿线各景点接待游客达206.2万人次。仅在2024年东坡庙会·团风乡村文化旅游推介周期间，就吸引游客达60余万人次。

团风县文化和旅游局局长杨铭表示，路建好后，当地文旅产业发展突飞猛进，拉动周边群众灵活就业3000余人，经济创收超过1.2亿元，真正达到了带领群众致富、引领产业发展的目的。

游走在路上，仿佛置身于诗画里。这条“追风路”还配套起完善的服务设施，沿线设有14个观景台，14个交通驿站，18个交通厕所，28个停车场和21个充电站。对于自驾者来说，是名副其实的集“吃住行游购娱”为一体的精品路线。

“近年来，通过促进交通+旅游产业融合发展，带动带活地方经济发展。”团风县交通运输局副局长樊瑞表示，随着月亮湾露营基地、烈马回头庄园、传奇家园、百丈崖古民居等住宿、餐饮、特色特产旅游功能区相关服务逐渐完善，吸引了越来越多的来自武汉都市圈的自驾游客。

牛车河月亮湾露营基地。受访方供图

畅行在牛车河环库多彩旅游路上，路边百花绽放、草木葱茏，月亮湾露营基地人头攒动。月亮湾露营基地负责人汪子云接受记者采访时表示，营地自2023年5月份开始运营，截至目前，接待游客总数近30万人次，为周边村民解决了50多人的工作岗位。

据汪子云介绍，营地运行一年多来发生了五大变化：从以前的奶牛场变成了现在的露营基地、从以前的污水横流变成了现在的清水荡漾、从以前的无人问津变成了现在的闻声而来、从以前的产业单一变成了现在的业态多样、从以前的外出打工变成了现在的门口就业。

近年来，为持续打造国内知名的自驾精品旅游路线，当地在牛车河乡村振兴产业路基础上，串联起回龙山镇、马曹庙镇、上巴河镇、总路咀镇、贾庙乡、杜皮乡等沿线乡镇的无限风光，全面提升全长达80.5公里的自驾旅游路线品质。

牛车河环库乡村振兴产业公路，这条依山傍水的美丽路、致富路、振兴路，可谓是我国“四好农村路”助力乡村振兴发展的一个缩影。

近年来，我国积极推进交通与旅游融合发展，将“四好农村路”建设作为助力脱贫攻坚、服务乡村振兴、加快推进农业农村现代化、促进共同富裕的重要载体。数据显示，截至2023年底，全国农村公路总里程已达460万公里，全国具备条件的乡镇和建制村都通了硬化路。

道路通，百业兴。“四好农村路”的建设加速了人流、物流在城乡间流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”。

如今，四通八达的农村公路，已化作经济的脉络，见证着农村发展巨变，联通了百姓幸福生活。

(责编：方经纶、吕骞)

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