人民网北京9月14日电 （欧阳易佳）日前，《大地英雄——国测一大队纪事》出版，该书记录了自然资源部第一大地测量队（以下简称“国测一大队”）为国家经纬尺度点画出科学基点的70年。

1975年，我国首次测出珠峰的高程为8848.13米，得到全世界的认可。2005年，我国对珠峰进行复测，精准地测出珠峰岩石面的海拔高程为8844.43米，再次向世界证明了中国的实力。

国测一大队始建于1954年。70年以来，国测一大队七测珠峰，两下南极，45次进驻内蒙古荒原，55次踏入高原无人区， 55次深入沙漠腹地，徒步行程超过6000万公里，相当于绕地球1500多圈。

西安交通大学特聘教授肖云儒表示，国测一大队测绘着大地高山，也测绘着我们民族的精神标高。“书中描述的真实形象和情节打动着我们，也转化为我们的精神营养，融汇为铸造民魂、国魂的精神支柱。”

经过几十年发展，测绘条件已大幅度改善。北斗导航、遥感卫星、无人机倾斜摄影三维建模等现代测绘技术的应用，正慢慢改变测绘人传统的“人走步量”工作模式。

“大地测量是最基础的测绘工作，我们的岗位是脚下的大地，我们的责任仍然是要记录好成千上万个数据、分毫不差地读取每一个坐标，为国家经济社会发展和国防安全建设贡献我们的力量。”国测一大队项目部主任柏华岗说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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