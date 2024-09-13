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制造业向“新”而行 激发高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月13日14:35 | 来源：人民网
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逐“绿”而动，向“新”而行。近年来，灯塔工厂、未来工厂、绿色工厂等不断涌现，新型工业化步伐加快，制造业转型升级持续推进，我国经济高质量发展动能澎湃。

绿色发展已成为推动高质量发展的核心驱动力，制造业的绿色转型是重中之重。当下，一批绿色工厂、低碳工厂、零碳园区正加速建成。

在海南，首个陆上零碳示范井场——中国石油南方油田福山探区井场，新技术实现了全部生产用能的清洁替代，电气化率和绿电占比均达100%；在云南昆明，云南石化炼油项目采用清洁的全加氢工艺路线，黑色石油发展出新变“绿”，企业所在的安宁产业园区更是云南首批创建的零碳园区之一，使用清洁能源占比90.94%；在湖北孝感，某包装工厂采用水性油墨替代油性油墨，通过“光氧化催化系统”净化处理，平均每年可减少45%有机废气产排量，在减少废气排放的同时，废水则通过“过滤+超滤+反渗透膜工艺”，实现回收重复使用。

国家统计局数据显示，今年1月至7月，规模以上工业增加值同比增长5.9%。相关负责人表示，全国规模以上工业生产总体保持平稳，多数行业、地区和产品实现增长，装备制造业、高技术制造业支撑明显，产业结构持续优化，新动能继续培育壮大，工业品出口增速加快，工业生产运行总体平稳，制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进。

近年来，绿色产业不断发展壮大，各地加快推进氢能、新型储能、环保装备、绿色智算等绿色低碳产业发展，各行各业绿色制造水平不断提高。截至目前，全国已建成众多数字化车间和智能工厂，“5G+工业互联网”率先在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成典型应用场景。

“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。”业内专家表示，产业“含绿量”提升“含金量”，随着绿色制造理念深入推进，企业的创新能力不断提升，制造业转型升级的潜力将会更快释放出来。

近期，各地纷纷推进数智化工厂建设，为绿色高质量发展插上“数智翅膀”。在浙江杭州，某未来工厂首创全自动服务器主板组装线，让作业人员减少60%，单台设备人均产出提升了5倍，自动化率达88%，数字赋能让“智造”颠覆想象；在湖南长沙，全省首家世界级灯塔工厂让原本的机器信息孤岛实现互联互通，公司机器人互联率超80%，60多条产线实现了互联互通，36道工序、39个工位只需2个人操作，质量损失减少30%。

“要让数据要素活起来、动起来、用起来，让‘人工智能+’得到广泛应用，推动产业数字化、数字产业化，为地区开辟产业新赛道。”业内专家建议，要以培育发展新质生产力为引领，系统推进落实，加快补齐短板，因地制宜推进制造业数智化转型升级，为制造业高质量发展提供强大动力。

上述专家表示，下阶段，要不断提升有效需求，培育壮大新质生产力，推进高水平对外开放，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：孙红丽、吕骞)
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