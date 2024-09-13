人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

烟台港中非班轮年发运量首次突破200万吨

2024年09月13日13:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月13日电（记者王震）据海关总署消息，统计数据显示，今年前8个月，烟台港中非班轮件杂货发运量已达217.5万吨，同比增长超3倍，这是烟台港中非班轮年发运量历史首次突破200万吨。自2015年开通以来，烟台港中非班轮航线已累计完成对非洲设备物资发运量近800万吨。

针对中非班轮的运行优势和货物特点，烟台海关推出件杂货监管新模式，通过车、船无缝对接打通国内国际物流循环节点，同时前置装船理货环节，整合查验场地，单船件杂货查验时间比之前减少2到3天，有效压缩船舶在港时长。目前，烟台港中非件杂货航线已经形成月均10班的航线规模，成为“中国制造”快速出海走俏非洲的黄金物流大通道。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
烟台港中非班轮年发运量首次突破200万吨
　　人民网北京9月13日电（记者王震）据海关总署消息，统计数据显示，今年前8个月，烟台港中非班轮件杂货发运量已达217.5万吨，同比增长超3倍，这是烟台港中非班轮年发运量历史首次突破200万吨。自2015年开通以来，烟台港中非班轮航线已累计完成对非洲设备物资发运量近800万吨。…
前七月福建啤酒进口超6亿元
　　人民网北京9月13日电（记者王震）据海关总署消息，据厦门海关统计，1至7月，福建省啤酒进口6.6亿元，同比增长19.9%，占同期全国啤酒进口总值的31.3%，位居全国第一。 数据显示，欧洲为福建省最大的啤酒进口市场，1至7月累计进口5.9亿元，同比增长23.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部