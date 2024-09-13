人民网北京9月13日电（记者王震）据海关总署消息，统计数据显示，今年前8个月，烟台港中非班轮件杂货发运量已达217.5万吨，同比增长超3倍，这是烟台港中非班轮年发运量历史首次突破200万吨。自2015年开通以来，烟台港中非班轮航线已累计完成对非洲设备物资发运量近800万吨。

针对中非班轮的运行优势和货物特点，烟台海关推出件杂货监管新模式，通过车、船无缝对接打通国内国际物流循环节点，同时前置装船理货环节，整合查验场地，单船件杂货查验时间比之前减少2到3天，有效压缩船舶在港时长。目前，烟台港中非件杂货航线已经形成月均10班的航线规模，成为“中国制造”快速出海走俏非洲的黄金物流大通道。

(责编：王震、吕骞)

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