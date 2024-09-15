原标题：焦点访谈｜延迟退休：延多久 怎么延

央视网消息(焦点访谈)：9月13日上午，第十四届全国人大常委会第十一次会议审议通过了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》。这一关系到全国所有劳动者切身利益的改革方案正式出台。从明年1月1日起，各类用人单位的职工都将开始实施渐进式延迟退休。这是党中央从我国经济社会发展全局出发作出的重大决策部署，有利于维护广大人民群众的切身利益，有利于人力资源充分利用，以人口高质量发展支撑中国式现代化。无论是“60后”、还是刚刚工作的“00后”，都想知道，延迟退休怎么改？为什么这么改？对我们的生活会带来什么影响？记者对相关部门和专家进行了采访。

9月13日上午，《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》在全国人大常委会审议通过，这是新中国成立以来，我国第一次对法定退休年龄进行调整。那么，我国为什么要在此时推出延迟退休改革呢？

70多年来，我国的人均寿命、老龄化程度和劳动力的情况都发生了巨大的变化。据统计，我国居民的人均预期寿命已经从新中国成立初期的40岁左右提高到2023年的78.6岁。我国老龄化程度不断加深。到2023年底，我国60岁及以上人口2.97亿人，占比21.1%。据预测，2035年左右，60岁及以上老年人将突破4亿，占比超过30%。

中国人口与发展研究中心主任贺丹：“中国人口发展与研究中心做过预测，到2035年之前，预期寿命会达到80岁，或者预期寿命达到80岁是一个大概率事件，所以必须对未来即将到来的高龄化社会做好准备。”

近年来，我国劳动人口规模和结构都发生了重要的变化。一是劳动力人口规模持续下降，我国16—59岁劳动年龄人口数量从2012年起开始下降，年均减少在300万人以上，并且减少幅度在加大。但与此同时，我国劳动力人均受教育年限逐年增加，从1982年的8年，增加到2023年的11.1年，其中2023年新增劳动力平均受教育年限已达到14年。

中国人民大学公共管理学院教授董克用：“医生往往都要医学博士，30岁才工作，也是按照60岁就退休，对他来说是一种浪费，他也愿意多工作。因此劳动者多样化的需求，也是这次推进延迟退休政策改革的一个原因。”

贺丹：“虽然劳动年龄人口规模在下降，因为受教育年限在不断地提高，受过良好教育的新一代劳动者，进入劳动力市场的时间已经平均往后延了6年。如果开发好利用好高素质人力资源，对支撑高质量发展实现中国式现代化是没有问题的，但是有一些制度就必须要改，比如退休制度。”

总体看来，我国现行退休年龄总体偏低的问题突出，与人均预期寿命、人口老龄化发展趋势、劳动力结构变化、人力资源充分利用等不匹配、不适应。经过十多年的筹划酝酿，我国将从明年开始实施渐进式延迟法定退休年龄。

按照最新的改革方案，男职工按每4个月延迟1个月的节奏，用15年时间将法定退休年龄逐步延迟至63周岁。原法定退休年龄为55周岁的女职工，也按每4个月延迟1月的节奏，用15年时间将法定退休年龄逐步延迟至58周岁。那么，应该怎么理解每4个月延迟1个月呢？

人力资源社会保障部养老保险司司长亓涛：“举个例子，比如1965年1月、2月、3月、4月出生的男职工，如果不改革，可以在明年的1月、2月、3月、4月份退休，改革以后，他的退休年龄会相应延迟一个月，变成明年的2月、3月、4月、5月。1965年5月、6月、7月、8月这四个月出生的男职工，改革以后退休的时间会延迟2个月，变成明年的7月、8月、9月、10月，这样他们的法定退休年龄就提高到60岁零2个月，以此类推。”

“十四五”规划纲要明确，延迟法定退休年龄要遵循“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则。因此，延迟法定退休年龄不是所有人“齐步走”，而是区分不同群体，采取适合其特点的节奏，逐步到位。原法定退休年龄为50周岁的女职工，按每2个月延迟1个月的节奏，用15年时间将法定退休年龄逐步延迟至55周岁。

董克用：“现在50岁就退休的女职工，改革步伐好像快一点，两个月就要推迟一个月，但实际上最终在三个法定退休年龄中还是最低的。这一点也是考虑比较细致的，女职工一方面要去工作，另一方面还有家庭的负担，也是考虑到了这方面的因素。”

这次的改革方案不仅考虑了在不同人群中“分类推进”，另一方面也充分体现了“小步调整”的原则。

董克用：“通过15年的时间来达到这个目标，所以就很平稳，慢慢地走，这种调整幅度还是比较适中的，不影响大家的工作安排和生活安排，因为每年调整得很少，慢慢地通过15年时间才提高，有的是3岁，最多的是5岁，大家可以很好地安排学习和生活。”

这次改革的第二项内容是逐步提高最低缴费年限。目前国家规定领取基本养老金必须具备两个条件，达到法定退休年龄和达到15年的最低缴费年限。随着法定退休年龄逐步延迟，领取养老金的最低缴费年限也相应做了调整，由原来的15年逐步提高到20年。

亓涛：“改革方案明确，一是设立5年的缓冲期，也就是说在2025年到2029年这五年期间退休的职工，最低缴费年限仍然是15年保持不变，以减少对临近退休职工的影响；二是采取渐进式提高的方式，2030年以后退休的职工，最低缴费年限也不是一下提高到20年，而是小步调整，每年提高6个月，方便职工提前做好参报安排。”

在提高最低缴费年限的同时，按照基本养老保险“长缴多得、多缴多得、晚退多得”的设计原则，延迟法定退休年龄后，随着缴费年限提高，个人退休后领取基本养老金水平也会相应增加。

这次改革的第三项内容是达到最低缴费年限的职工，可自愿弹性提前退休，最长不超过3年，但弹性提前退休年龄不得低于原法定退休年龄，也就是男职工60周岁、女职工55周岁或50周岁。

如何理解“自愿弹性提前退休”呢？以一位“80后”男职工为例，到他即将退休时，法定退休年龄是63岁。他可能会面临以下几种疑问：

问题一：如果“80后”男职工社保缴满了20年，可以申请在60岁之前比如58岁退休吗？

亓涛：“不可以。58岁退休，低于原来规定的法定退休年龄，也就是男职工60周岁，这种情况是不能办理退休手续领取基本养老金的。”

问题二：这位“80后”男职工60岁之前肯定不能退，那么到了60岁或者61岁时，他想退休，用人单位可以阻拦吗？

亓涛：“不可以。这个时候他仍然可以选择最早在60岁退休，用人单位应该尊重职工个人的意愿。”

问题三：如果“80后”男职工61岁退休，他领取的养老金跟63岁退休领取比会有什么损失吗？

亓涛：“如果他选择61岁退休，缴费年限达到最低缴费年限，这是一个前提，仍然会按照养老金的计发办法进行计发，不会做额外扣减，当然和62岁、63岁退休比起来，养老金水平会少一些。”

除了“自愿选择弹性提前”以外，“弹性退休”还给出了“往后弹”这一选择。职工在达到改革后的法定退休年龄时，所在单位与职工协商一致，还可选择弹性延迟退休，职工继续在所在单位工作，最长不超过3年。

董克用：“自愿弹性是这次改革一个很重要的一个原则，比如到了法定退休年龄，愿意提前一点，到了62我就想退了，不想等到63了，你不用征得别人同意，你有这个权利。但是我到了63了，还想延3年，这个时候就得用人单位双方协商了，通过协商形式来决定弹性来实现。”

延迟退休改革实施之后，退休时间不再是个固定的时间点，而是变成了一个可供选择的区间范围。劳动者可以自主选择适合自己工作和生活的退休方案。想早一些退休的职工，在满足养老保险最低缴费年限等条件下，可以选择弹性提前退休。有意愿、有能力、有条件继续工作的低龄老年人，也不用过早退出劳动力市场，与用人单位协商一致后，可以选择继续工作。

延迟法定退休年龄改革是一项系统工程，不是“单兵突进”，需要一系列的配套和保障政策措施协调推进。对于与原来退休年龄相关的政策，要随着改革进行相应调整；对于改革带来的新问题、新挑战，也需要相应配套措施及时跟进。因此，改革方案还提出健全终身职业技能培训制度，支持青年人就业创业，强化大龄劳动者就业岗位开发，完善困难人员就业援助制度，加强对就业年龄歧视的防范和治理，激励用人单位吸纳更多大龄劳动者就业。

董克用：“比如一个特殊人群，接近退休年龄的，50来岁，企业有责任从他进入这个企业就开始一边使用、一边投资，要对他投资、给予培养，要让他的技能跟上企业发展速度。”

总体看来，延迟法定退休年龄，有利于充分开发人力资源，促进经济社会发展。

董克用：“人力资源投入比较多的人，他们更愿意延迟，鼓励年轻一代，更多地进行人力资本投资，因为看到了未来可以多工作。而养老金制度又是多缴多得，长缴多得。所以对国家、对社会、对个人都是有利的，也就更好鼓励大家去从事人力资本投资。”

贺丹：“延退方案也可以说为了适应人口经济社会发展，确保各个年龄段的劳动者长期合法权益的一项战略性重大改革措施，对于积极应对老龄化，促进个人全面发展，都具有十分重要的意义。”

据了解，为了方便大家查询，在人力资源社会保障部官方网站、全国社会保险公共服务平台上发布了退休年龄计算器小程序，大家可以在小程序上输入自己的出生年月等情况，就能查询自己延迟后的法定退休年龄。延迟退休是件大事，与每一位劳动者息息相关，也事关中国式现代化建设的全局。在改革方案落地的同时，相关部门还将在促进就业、规范招聘市场秩序、维护劳动者权益等方面持续发力，以更有针对性的举措，着力促进劳动者高质量充分就业，让全年龄段的劳动者都在劳动中得到保护、找到价值。

(责编：郝帅、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经