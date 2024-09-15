人民网记者 黄盛

志愿者向外籍参展商介绍入境支付。服务台供图

“目前，我们有蒙语、俄语、韩语、日语、马来西亚语、德语、老挝语等 12种语言的入境支付指引。”在2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）首次推出的入境支付便利专项服务台前，“绿马甲”志愿者正忙着向来问询的外籍参展商介绍。外卡内绑、移动支付等便利化措施，成为外籍人士在服贸会的新体验。

不仅如此，多位参展商告诉记者，今年服贸会创新展出了具有“条码互通”“钱包快付”等新功能的数字人民币、赋能区域发展与推动服务贸易经验等金融服务内容，展示了国际金融行业的前沿技术和产品，分享了海外金融行业的最新经验和成果。

为开放加码 探索更丰富支付场景

记者在首钢园金融服务展区看到，不少金融机构在展区设置了

数字货币展台。在一家银行展区的数字货币兑换机前，不少参展观众点击屏幕选择需要兑换的“零钱包”金额，在屏幕旁边的摄像头处刷数字人民币App二维码，即可完成兑换。在刷码后，位于屏幕下方的格子门就会打开，用户便可从中取出“零钱包”。

不仅“零钱包”，“碰一碰”“硬钱包”等新支付方式也备受关注。9月2日，国务院办公厅印发了《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提高服务贸易及服务领域对外投资的外汇业务便利度，鼓励金融机构推出适应服务贸易特点的金融服务，促进服务贸易与货物贸易融合发展。

观众在金融服务展区体验数字人民币购物。人民网记者 黄盛摄

腾讯数字货币部总经理李茂材向记者表示，一方面，境外来华人士可以通过数字人民币App扫微信支付绿码支付，也可以通过“钱包快付”功能，在微信小程序、视频号等场景内用数字人民币支付；另一方面，基于金融科技能力和跨境业务场景，正在逐步深化货币桥的探索实践，提效跨境清算链路。

“支付是中国服务贸易企业展开业务合作的重要一步。当前各个支付场景的复杂度不断加大，对币种之间兑换、支付的时效性有着越来越高的要求。”连连国际服贸业务负责人相筱滢表示，数字化、智能化是未来跨境支付的大趋势，在国际物流、留学教育、数娱出海等支付场景中，均有着广阔发展空间；要通过向“智”发展，将服务做到更快、更全，让国内外服贸企业更省心、更便捷地展开合作。

为实体添活力 全力做好“五篇大文章”

观众在展区了解相关金融服务。人民网记者 黄盛摄

在今年服贸会上，全力做好金融“五篇大文章”，着力优化信贷结构，更加精准地支持重大战略、重点领域和薄弱环节，成为金融服务专题展区的亮点。

建设银行参展工作人员介绍说，聚焦科技金融银行建立了“五全”“三化”体系，着力培育和打造“科技金融 首选建行”金融服务品牌，通过多元化、接力式、全方位的综合金融服务，助力现代化产业体系建设，加快形成新质生产力强。

中国人寿展出了其在推进绿色保险、支持绿色低碳出行保障，以及在蓝碳领域、渔业领域、沿海生态领域等方面的风险管理与保险机制创新。

中国人寿集团党委委员、副总裁黄本尧表示，数字化和智能化已成为中国服务贸易高质量发展的关键抓手，应充分发挥保险、投资、银行综合金融优势，通过推动科技保险产品创新、扩大科技投资规模、增强科创企业信贷支持，促进中国企业“走出去”、深化对外开放。

为区域赋新能 唱响京津冀协奏曲

在今年服贸会首钢园区，由京津冀三地地图底座和花朵组成的金融“向阳之花”，吸引了不少参展观众拍照打卡。

今年恰逢京津冀协同发展战略十周年。十年来，三地金融系统围绕北京“新两翼”建设和交通、生态、产业、公共服务等重点领域，持续加大金融支持力度，服务区域经济社会发展取得一系列成果。在展会上，10余家金融机构在各自展位开辟专区，展示其支持京津冀协同发展的突出案例，为观众带来沉浸式体验。

观众在金融服务展区体验展台的互动活动。人民网记者 黄盛摄

记者在现场看到，中国银行展区通过图文、视频的形式，集中展示服务京津冀协同发展取得的成效；农业银行特设金融服务京津冀沉浸式体验展区，展台的互动沙盘绘制出一幅京津冀电子地图；华夏银行把服务大兴机场、天津空客A330、环球影城北综合交通枢纽等案例带到了服贸会。

此外，在服务聚焦特定群体上，北京农商银行展台的金融“老字号”展牌引人关注。展台工作人员说：“北京农商银行是目前唯一荣获此称号的金融机构。已为27家老字号企业提供超35亿元信贷支持，向近40家老字号企业提供支付结算服务。”

在服贸会期间，中共北京市委金融办、中共天津市委金融办、中共河北省委金融办联合举办了金融服务京津冀协同发展十周年发布会。三地金融管理部门签署新一轮合作协议，将继续在信息共享、金融党建、防范化解金融风险、地方金融监管、资本市场发展等方面加强合作。

“金融开放是加快建设金融强国的内在要求和鲜明特征，是深化金融供给侧改革和实现金融高质量发展的关键。”北京市地方金融管理局副局长王颖表示，期待着本届金融服务专题凝聚智慧、汇聚力量，搭建起国内外金融机构交流合作的桥梁，成为权威、专业、高水平的金融业展示窗口。

相关阅读：

2024服贸会新观察：三大趋势推动体育服务发展

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经