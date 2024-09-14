人民网北京9月14日电 （记者何旭）从乒乓球、壁球，到虚拟骑行、数智划船……多场体育体验活动正在首钢园区进行。

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）体育服务专题展在北京首钢园区举办。在展会现场，多项体育比赛激发了观众的参与热情，智能化、科技化的运动设备也让体验者的“荷尔蒙”爆棚。有业界人士表示，数字化、智能化和全球化的趋势，正在推动体育服务贸易加速发展。

活力赛事拓展运动新体验

本届体育服务专题展突出“活力北京、赛事名城”主题，与往届相比，更注重打造“北京双奥国际赛事”的名片。在展览展示、论坛会议、交易匹配等内容的基础上，新增了赛事活动板块。

室外台克球比赛现场。人民网记者 何旭摄

在首钢园区12号馆，一场台克球比赛正在进行。踢、拍、迎、挡……比赛双方不断寻找得分点，在自身协调和队友配合中，上演了一场既精彩又轻松的体育比赛。

“台克球属于小众运动，我是首次在服贸会上参加这种比赛，是一种很好的体验，也是一种很好的展示。”参赛球员小李说。

“服贸会是一个特别好的国际化推广平台。我们是第三年参加服贸会，明显感觉到外界对于台克球有了更多关注，我们非常珍惜这次参展机会，也希望在‘活力北京、赛事名城’的主题中寻找发展切入点，助力擦亮北京赛事名城这张名片。”北京市台克球运动协会（筹）会长杨平说。

女子乒乓球比赛现场。人民网记者 何旭摄

本届服贸会中，除了乒乓球、小轮车、街舞、壁球等深受青少年喜爱的运动赛事外，虚拟骑行、数智划船、人机乒乓球、虚拟赛车等依托智能设备的线上比赛也让观众直观感受体育的科技魅力。

智能科技激活运动新方式

“各位选手做好准备，比赛马上开始。”在体育服务专题展馆内，舞台前方的大屏幕真实还原了首钢园区服贸会的路况，9名少年依次在智能骑行设备上准备就绪，随着预备哨声响起，一场数智骑行比赛正式开赛。

选手们正在进行数智骑行比赛。人民网记者 何旭摄

“我是公路自行车爱好者，平时也会选择通过智能设备在家骑行。这种方式很方便，让我不出家门就可以参加到比赛和训练中。”参赛者小高在赛后熟练地操作设备，准备进行下一场比赛。

“在室内就可以感受50公里的专业赛道。”据参展商蔡培瀚介绍，数智体育是将体育与新兴的高科技技术相结合，把虚拟场景和现实场景相结合，为参赛者带来深度沉浸的健身体验。

人们对于智能体育设备的追捧，也折射了当下市场对于体育产品的新需求。“智能体育是未来发展的大方向，我们正在计划建设综合性的体育营地，我是带着需求来服贸会寻找体育服务中的新产品和新设计。”一位观众在展会内了解智能体育设备时说。

现场观众了解智能设备。人民网记者 何旭摄

“体育产业中一系列颠覆性创新已经摆在了大家面前。”在服贸会期间举办的“体育服务新质生产力发展论坛”上，北京体育大学教授、博士生导师肖淑红表示，颠覆性的体育产品和服务正在改变着人们对体育的看法和参与方式，推动着体育产业向更加数字化、智能化和全球化的方向发展。

体育贸易复苏折射运动新需求

数据显示，2023年我国主要体育服务贸易迅速复苏，实现大幅增长。据统计，进出口总额达到528.9亿元，比上年增长178%。

在服贸会现场，参展商对于展会充满期待。意大利公司造雪设备参展商杨宇鹏介绍：“我们是多次参加展会了，认识了很多新客户，业务也在逐年增加。”

据了解，本次服贸会体育服务专题展区，共有353家体育服务机构线上或线下参与，其中线下展商国际化率达到58%，线下展商行业龙头企业占比34.8%。

多位参展商表示，以展为名、以赛为介、以会为媒，服贸会不断搭建体育服务沟通交流的新桥梁，开辟体育产业高质量发展新场景。

(责编：王震、吕骞)

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