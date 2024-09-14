央行：前八个月社会融资规模增量累计21.9万亿元
2024年09月14日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年8月社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。
其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元，同比少增3.57万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1583亿元，同比多减800亿元；委托贷款减少548亿元，同比多减1397亿元；信托贷款增加3556亿元，同比多增3319亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2788亿元，同比多减2808亿元；企业债券净融资1.78万亿元，同比多2031亿元；政府债券净融资5.64万亿元，同比多6798亿元；非金融企业境内股票融资1576亿元，同比少4842亿元。
(责编：罗知之、吕骞)
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