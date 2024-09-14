人民网北京9月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年8月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，2024年8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为248.89万亿元，同比增长8.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.5万亿元，同比下降17.4%；委托贷款余额为11.21万亿元，同比下降1.1%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长13%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.21万亿元，同比下降17.3%；企业债券余额为32.27万亿元，同比增长2.6%；政府债券余额为75.44万亿元，同比增长15.8%；非金融企业境内股票余额为11.59万亿元，同比增长2.7%。

从结构看，8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.4%，同比低0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.8%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.6%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.1%，同比低0.4个百分点；政府债券余额占比18.9%，同比高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.2个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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