金融监管总局：加强银行业保险业移动互联网应用程序管理
2024年09月15日11:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强银行业保险业信息科技监管，指导银行业金融机构、保险业金融机构和金融控股公司（以下统称金融机构）有序规范建设移动互联网应用程序（以下简称移动应用），提升金融服务水平，金融监管总局近日印发了《关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通知》（以下简称《通知》）。
近年来，移动应用已成为金融机构线上服务的重要渠道，在提升金融服务便捷性的同时，也存在数量庞杂、功能重复、用户满意度和活跃度低等问题。《通知》坚持问题导向，要求金融机构加强统筹，开展移动应用全生命周期管理，结合金融机构移动应用存在的问题提出针对性管理要求，有效规范金融机构移动应用的建设管理工作，提升金融机构移动应用安全保障水平和金融服务水平。
《通知》从四方面提出18条工作要求。一是加强统筹管理，要求金融机构明确移动应用管理牵头部门、建立移动应用台账、完善准入退出机制、控制移动应用数量；二是加强全生命周期管理，要求金融机构规范移动应用的需求分析、设计开发、测试验证、上架发布、监控运行等环节，强化移动应用与运行环境的兼容性、适配性管理；三是落实风险管理责任，要求金融机构落实移动应用备案、网络安全、数据安全、外包管理、业务连续性及个人信息保护等监管要求；四是加强监督管理，要求金融监管总局各级派出机构加强移动应用监管工作。
(责编：罗知之、吕骞)
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