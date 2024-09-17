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中秋假期迎来返程高峰 铁路部门多措并举保障旅客安全便利出行

2024年09月17日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，9月16日，全国铁路发送旅客1071万人次，运输安全平稳有序。9月17日，中秋假期最后一天，铁路迎来返程客流高峰，全国铁路预计发送旅客1520万人次，计划加开旅客列车1030列，随着台风“贝碧嘉”影响减弱，京沪高铁、沪昆高铁、杭深高铁等线路旅客列车逐步恢复正常开行。

据了解，我国各地铁路部门积极应对返程客流高峰，精准灵活增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求；加大旅客服务保障力度，落实便民利民惠民措施，优化站车服务和乘降组织，确保旅客平安有序出行；动态增加安检、验证通道，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，成立志愿服务队，为旅客提供更多便利；加大老幼病残孕等重点旅客服务力度，开通“绿色通道”，提供无障碍进站、候车、检票、乘车、出站等一站式服务，在部分长途旅客列车上配备儿童绘本、书籍和玩具，为儿童旅客提供温馨乘车环境。

今年中秋假期夹在暑期和十一假期中间，是出游淡季。从旅客结构来看，相较暑期，探亲群体占比增长较明显，旅游占比减少。从年龄来看，亲子游、银发族群体占比明显回落，更多“打工人”选择回乡探亲，或是短途周边游。

据去哪儿数据显示，江浙沪2小时高铁圈、广深2小时高铁圈、成渝2小时高铁圈、京津冀2小时高铁圈、武汉-长沙2小时高铁圈旅客流动更频繁。

据了解，各地铁路部门还与地方市政交通部门紧密联动协调，共享客流信息，灵活增加公交、地铁开行频次，延长开行时间，畅通旅客出行“最后一公里”。强化文明出行宣传引导，在部分旅客列车上开展“情暖中秋话团圆”等丰富多彩的文化活动，营造浓厚节日氛围，与旅客共享温馨时光。

此外，铁路部门还提示广大旅客朋友，假日期间铁路客流较大，请及时关注天气变化情况和出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：郭思邈、高雷)
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