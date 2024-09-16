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台风“贝碧嘉”登陆 水利部门全力做好台风暴雨洪水防御工作

2024年09月16日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）今年第13号台风“贝碧嘉”已于今日（9月16日）7时30分前后在上海浦东临港新城沿海登陆，中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级）中心最低气压955百帕。受其影响，9月15日，浙江东北部、上海、江苏东南部等地部分地区降了中到大雨；太湖周边3站水位超警0.01—0.24米，浙江和上海沿海5个潮位站超警0.07—0.33米。据预报，9月16日至17日，浙江西北部、江苏西南部、安徽东南部、河南东北部等地部分地区将有大暴雨；太湖及周边河网，浙江苕溪，安徽青弋江、水阳江、滁河、巢湖，江苏秦淮河，河南沙颍河、涡河上游等河流湖泊将出现涨水过程，太湖周边河网及暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水，平原区城市内涝和山丘区山洪灾害风险较大。

据上海市中心气象台预报，“贝碧嘉”将给申城带来暴雨到大暴雨，主要强降水时段在今天凌晨至中午。据上海中心气象台统计，昨天22时至今天5时，上海主要受台风螺旋雨带影响，东部地区降水明显。沿江沿海地区阵风9至10级，市区阵风7至8级。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，提前对台风“贝碧嘉”暴雨洪水防御作出针对性安排部署，要求全力以赴做细做实台风暴雨洪水防御工作，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

水利部滚动会商分析台风发展态势和雨水情形势，加强风险研判，每日发出“一省一单”靶向预警，督促有关地方做好台风暴雨洪水防御工作，针对上海、江苏、浙江、安徽4省（直辖市）提前启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出3个工作组在上海、江苏、浙江3省（直辖市）指导防御工作。水利部太湖流域管理局及时将洪水防御应急响应提升至Ⅱ级，台风登陆前调度流域骨干工程加大排水力度，预降河网区水位0.3—0.7米，为迎战台风暴雨洪水腾出了调蓄空间；台风登陆后，统筹流域防洪和区域排涝需求，精细调度太浦闸、望亭水利枢纽和沿长江、沿海、沿杭州湾口门，尽快降低太湖及河网区水位。

据悉，水利部将继续密切关注台风“贝碧嘉”移动路径、影响范围和雨情汛情态势，督促指导地方全力做好台风暴雨洪水防御各项工作。

(责编：孙红丽、吕骞)
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