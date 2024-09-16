在国家会议中心展出的超大直径盾构管片绿色智能生产线。实习生 王品杰摄

人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京开幕。在今年服贸会各大展区，多家绿色经济相关技术和服务集中亮相，绿色低碳新产业、新业态、新模式层出不穷，为美好生活添彩。