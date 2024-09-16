人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）走进2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）的各个展馆，智能科技催生的新产品、新应用随处可见。作为展示全球新技术和新服务发展成果的“窗口”，各类高新技术产品纷纷亮相，“科技范儿”十足。

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