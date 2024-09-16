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中秋假期首日全社会跨区域人员流动量超2亿人次

2024年09月16日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月15日（中秋假期第1天）全社会跨区域人员流动量21592.4万人次，环比增长10.6%。其中，公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）19645万人次，环比增长9.5%。

高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量16007万人次，环比增长11.1%；公路营业性客运量3638万人次，环比增长3.2%。水路客运量54.41万人次，环比下降1.0%。民航客运量184.49万人次，环比下降13.4%，比2023年同期下降2.0%，比2019年同期增长16.9%。

铁路方面，9月15日（中秋假期第1天）铁路客运量1708.5万人次，环比增长30.3%。记者从国铁集团获悉，为期5天的铁路中秋小长假运输9月14日正式启动。从14日至18日，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，15日为客流最高峰日。从铁路12306预售情况来看，北京至上海、长沙至广州、西安至成都、北京至呼和浩特、北京至郑州等区间客流较为集中。

中秋假期遇上台风“贝碧嘉”，民众出行受到一定程度影响，铁路、航空线路等将适时调整，有关部门提醒旅客出行要注意安全和动态信息。

为做好台风防御工作，江苏连云港东海公路养护人员加快行动，加强公路、桥梁巡查，牛山、青湖、白塔、双店等4个工区36名养护人员，分四个小组对辖区内8条干公路，12座大中型桥梁进行全面排查，重点检查桥梁上部结构的防护栏、防眩板、防抛网，及时疏通泄水孔。同时，养护人员加强路面病害处置，疏通边沟、涵洞，对易倒伏的路树进行修剪，最大限度减少强风雨对交通造成的不利影响，全力保障公路通行安全。

浙江交通部门在高速公路服务区全面排查安全设施机电设备，对存在安全隐患的设备设施立即整改，定人定点不间断进行全面排查，做到“早发现、早上报、早处置”，组成“抗台突击队”迅速集结，随时待命投入抢险清障等应急处置工作，保障司乘安全。服务区事先准备临时安置点，配备方便面、饮用水、毛巾等基本生活物资，提前检查安置点空调和照明等设施。

 结合“节前集中离沪、节后集中返沪”的客流特征，上海交通部门根据气象预警发布，机动做好列车提前出库巡道等行车组织。针对此次台风期间可能受影响的线网，所有线路的行车交路、限速区段、应急处置、联动响应等完善相关预案执行流程。各轨道运营公司加强对客流走势预判，根据预警等级和邻站管控变化等综合情况，及时调整管控措施，防止大风、暴雨期间客流积压、聚集引发的次生影响。

为保障辖区水上船舶的通航安全，我国海事部门迅速行动，密切追踪台风动态和辖区气象变化。根据船舶抗风等级，上海洋山港海事局科学制定船舶撤离计划，并通过VHF、短信平台、微信群等多种渠道及时播发台风预警信息，提醒辖区港航企业和船舶做好防台准备工作。为确保船舶避风安全，还督促船方按照避风计划及时选择安全水域避风，并提醒出港船舶加强系固绑扎，防止大风期间发生走锚、缆绳松动等情况。

(责编：孙红丽、吕骞)
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