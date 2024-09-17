人民网记者 黄盛

当前，我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。

商务部数据显示，2012年至2023年，以美元统计，我国服务贸易年均增速达6.2%，高于全球平均增速和我国同期货物贸易增速；目前，我国知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升到41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。

在这背后，人工智能、云计算、大数据等数字技术的不断创新与应用，推动数字经济通过降低交易成本、提高效率等途径，对我国服务贸易领域产生深刻影响，带动服务贸易数字化持续转型。

“数字商务作为数字经济的核心内容，对促进经济转型升级、提高社会生产力具有重要意义。”全球服务贸易联盟理事长姜增伟在2024年中国国际服务贸易交易会期间举行的“2024数字商务创新发展论坛”上表示，目前，我国已对健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，对加快推进新型工业化、加快构建促进数字经济发展体制机制、完善促进数字产业化和产业数字化政策体系等作出新的部署。

姜增伟建议，接下来，应更加重视顶层设计对数字商务的引领作用，进一步做好顶层设计，加强战略引导和前瞻部署；同时，要培育创新主体，加大创新力度，创新监管理念和监管政策，打通研发、设计、生产、流通、消费全过程，加快形成一批标志性成果。

商务部研究院电子商务研究所所长杜国臣表示，以数字信息技术为主导的新一轮产业革命正深入发展，数字经济发展对全球经济增长的贡献显著增强，数字化对产业的要素构成、交易流动、集聚组合都产生了深刻的影响，并对传统意义上的营商环境提出了新的要求。对于数字经济浪潮下的人工智能发展，杜国臣建议，应加强人工智能支撑体系建设，强化人工智能发展算力供给，全面构建人工智能发展生态，积极对接国际高标准经贸规则，构建完善人工智能治理体系。

对外经济贸易大学数字经济实验室助理教授王亦钱表示，在新兴数字化、绿色化技术需求增加的背景下，信息化、工业化这“两化”对中国持续发展的至关重要。输出“两化”协同新模式，在提升中国影响力的同时，也可对世界可持续发展产生重要影响。

“数智化是金融行业发展的必然趋势，将为金融行业带来前所未有的变革和机遇。”北京市互联网金融行业协会会长许泽玮表示，数智金融应坚持守正创新，持续关注金融科技创新风险、数字金融业务合规、消费者保护、金融机构和金融科技企业合作等领域的监管规则和标准规范，各界也要为金融科技发展提供更加有效、预期更加稳定的监管环境，共同助力金融高质量发展。

也有业内人士认为，数字经济正在促使全球服务贸易合作更开放、更包容，助推各国尤其是发展中国家和中小企业深度融入全球价值链。在拥抱数字经济中，中国企业可以更广泛参与全球数字服务贸易，为世界提供多样化本地制造和定制服务，成为全球供应链的重要力量。

(责编：郭思邈、高雷)

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