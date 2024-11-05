人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·《意见》提出财税、金融、投资、价格、市场、标准“六大”政策体系，是支撑全面绿色转型的“四梁八柱”。

·“双碳”战略引领加速能源革命，进一步催生新一轮产业革命，成为新时代形成新质生产力、驱动高质量发展的强大动力和重要源泉。我国绿色低碳产业大有可为。

·“一分部署，九分落实”，各部门、各地区要出真招、出实招，做好政策细化落实，确保实施见效。

广东深圳，新能源汽车有序充放电，为家庭用电提供有力支持；广西桂林，漓江排筏凭借“油改电”开启环保新篇章；新疆喀什，光伏板汇成“蓝色海洋”，将太阳能转化为绿色电能……这些鲜活的场景，是我国各地积极探索绿色转型的生动写照。

新时代以来，中国成为绿色转型发展成效最明显的国家。在取得巨大成就的背后，皆因中国言出必行、一张蓝图绘到底的坚定信心和坚强决心。

近期，中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），提出财税、金融、投资、价格、市场、标准“六大”政策体系，是支撑全面绿色转型的“四梁八柱”。

日前，国家发展改革委国家节能中心副主任、研究员康艳兵在做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，《意见》不仅确立了 2030年和2035年的绿色转型总体目标，涵盖了资源产出效率、非化石能源消费比重、节能环保产业规模等具体指标，同时我国已作出力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的庄重宣示。要实现这些目标并非易事，需要付出艰辛努力，需要给予必要的政策支持。

康艳兵表示，经济社会发展实现全面绿色转型，意味着要以更低的能源资源消耗、更少的碳排放以及更小的生态环境代价，高质量支撑经济发展和民生改善。《意见》用大量篇幅，提出了财税、金融、投资、价格、市场、标准“六大”政策体系，体现了政策体系对全面绿色转型的重要支撑保障作用。

从实践来看，政策支持绿色发展是世界各国的普遍做法。康艳兵表示，当前许多国家纷纷采取补贴、贴息、税收抵免等政策措施，对绿色低碳产业发展、清洁能源技术产品给予激励支持，值得我国深入研究与借鉴。

《意见》提到，因地制宜发展新质生产力，大力发展绿色低碳产业。

“‘双碳’战略引领加速能源革命，进一步催生新一轮产业革命，成为新时代形成新质生产力、驱动高质量发展的强大动力和重要源泉。我国绿色低碳产业潜力巨大、大有可为。”在康艳兵看来，四个重点领域值得关注：一是能源动力方式发生颠覆性变革催生的新质生产力；二是以节能降本提质增效为内生动力的技术创新迭代升级催生的新质生产力；三是跨领域跨行业能源供需综合系统智慧化催生的新质生产力；四是负碳技术创新催生的新质生产力。

“基于上述四大领域，还可进一步发挥带动作用，促使上下游产业链得以延伸拓展，新材料、元器件等领域也实现协同发展。”康艳兵认为，在许多关键节点都可能孕育着一个“隐形冠军”。初步估算，到2060年有望催生形成一个规模高达百万亿元级别的庞大投资市场，并且是绿色投资、有效投资。

他通过实例加以阐释，例如加快完善分时电价就是一项带动性很强的政策举措。只有充分体现出不同时段以及不同场景下电力所具有的独特价值，才能够切实有效地引导市场走向，进而为储能技术的蓬勃发展以及构建新型电力系统提供良好的政策环境。另外，税收抵免这一方式在许多国家都是重要的政策手段，我国同样需要充分且合理地运用好这一政策“利器”。

康艳兵强调，《意见》是加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，发挥着重要的引领作用。下一步的关键在于各部门、各地区要出真招、出实招，做好政策细化落实，确保实施见效，切实为推动经济社会发展全面绿色转型提供强有力的政策保障。

在部门层面，应着重细化落实政策。《意见》明确了 “六大” 政策体系，相关领域的主管部门需进一步细化落实，将政策框架转化为可操作的制度规定。同时，应注重政策的一致性以避免冲突、精准性以直击要点、连续性以保障预期，通过加强统筹形成政策合力。

在地方层面，要致力于实施见效。各级地方政府是落实政策的主体，需积极引导企业遵循国家政策，确保企业和民众享受绿色转型发展的“政策红利”。同时，应结合本地实际探索创新配套政策与体制机制，为国家政策体系完善提供参考。

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(责编：孙红丽、高雷)

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