人民网记者 李栋 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·粮食安全是“国之大者”。近年来，粮食和储备部门多措并举推进产后节粮减损，全方位夯实粮食安全根基。

·推广应用绿色储粮技术，推动粮食储存实现绿色优储、保质保鲜。

·坚持常态长效标本兼治，推动粮食产后节约减损取得更大成效。

一粒米，千滴汗。今年，我国粮食产量预计将首次突破1.4万亿斤。近年来，我国加力推广先进储粮技术，多措并举推进节粮减损，一“加”一“减”之间，耕好“无形良田”。党的二十届三中全会《决定》提出：“健全粮食和食物节约长效机制。”如何从流通、存储等环节共同发力推进节粮减损？

日前，国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长周冠华在做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，近年来，粮食和储备部门多措并举推进节粮减损，推广应用绿色储粮技术，推动粮食储存实现绿色优储、保质保鲜，在推动粮食产后节约减损方面取得显著成效。

加强顶层设计，促进科学节粮。在周冠华看来，认真实施《中华人民共和国反食品浪费法》和《粮食节约行动方案》，印发《关于粮食节约减损的指导意见》等文件，为加强节粮减损政策引领和技术指导提供了法治支撑。

周冠华表示，要抓实储存环节，促进常态节粮。“通过充分发挥粮食产后服务中心作用，强化农户科学储粮技术指导和服务。目前，我国农户储粮损失率降至3%左右。”据介绍，近年来各地粮食和储备部门不断加强高标准粮仓建设，推进现有仓房改造升级，粮食仓储条件持续改善。目前，全国标准仓房完好仓容超7亿吨，国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。

保障国家粮食安全，产好粮是前提，储好粮是关键。“十四五”以来，各地粮食和储备部门以实施粮食绿色仓储提升行动为契机，积极推进高标准粮仓建设和旧仓升级改造，仓房气密、隔热等关键性能明显提升，为实现粮食绿色优储、减损降耗打下坚实的硬件基础。

数据显示，截至2023年末，全国实现低温准低温储粮仓容2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。

“当前，通过加强关键技术攻关，解决了绿色储粮技术重难点问题；通过推广应用控温、气调等绿色储粮技术和光诱捕、捕食螨等储粮害虫综合防治技术，促进了粮食储藏保质保鲜。”周冠华说。

周冠华介绍，近年来，粮食和储备部门围绕节粮减损、绿色优储、适度加工等，制修订了一批重要标准，不断健全节粮减损标准体系。

国家标准方面，先后修订了《玉米》《小麦》《稻谷》《大豆》等主要粮食品种强制性国家标准，既保护了种粮农民利益，又促进了粮食节约减损。

行业标准方面，《二氧化碳气调储粮技术规程》《散粮集装箱装卸作业操作规程》的制订发布，既有效提升了绿色储粮水平，又减少了粮食装卸损耗。

同时，修订《大米》《小麦粉》标准，引导消费者转变过度追求“精米白面”的观念。以《大米》《小麦粉》为例，标准调整后，总出米率提高1.25%，小麦粉总出粉率可以提高0.5%到3%。

民以食为天，减少粮食损失浪费是全社会的共同责任。“下一步，粮食和储备部门将发挥好标准引领、科技支撑、宣传引导等作用，进一步加强农户科学储粮技术指导，优化粮食产后服务，加强绿色储粮技术创新系统集成，健全仓储设施维修和升级改造机制、科技和人才支撑机制、标准引领示范机制、常态化科普宣传机制等，在实现安全储粮、减损降耗的基础上，促进粮食储存绿色优储、保质保鲜，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系。”周冠华说。

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(责编：杨曦、吕骞)

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