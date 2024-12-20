人民网北京12月20日电 （方经纶）近日，民营经济发展综合服务平台正式上线。

据了解，民营经济发展综合服务平台搭载在国家发展改革委门户网站，共设置惠企政策直达、发展形势及监测评估、诉求和建议、民间投资发展、融资对接合作、学习培训、经验交流等7个一级栏目，集中展示宣传涉民营经济政策和信息，集成项目推介、银企对接、问题收集与解决等功能作用。

广大民营企业、个体工商户等登录民营经济发展综合服务平台（myjj.ndrc.gov.cn），在网站上浏览涉民营经济的政策和信息，获取助力企业生产经营的培训视频，并通过平台“诉求和建议栏目”按照系统提示在线提交诉求和建议，随时查看办理状态以及办理进度节点。

国家发展改革委民营经济发展局相关负责人介绍，民营经济发展综合服务平台是健全与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制的重要举措，是做好促进民营经济发展壮大工作的重要抓手，进一步丰富了政企沟通交流渠道，更加高效实现问题收集—办理—反馈—跟踪回访的闭环流程，不断提升对民营经济的服务质效。

下一步，国家发展改革委将根据民营经济发展综合服务平台运行情况，认真听取各方面反映的意见建议，及时做好功能优化，不断提高解决问题诉求的工作质效；同时，梳理出制约民营经济高质量发展的突出问题，会同有关部门出台务实举措，努力促进民营经济发展壮大。

(责编：申佳平、高雷)

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