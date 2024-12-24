人民网记者 李栋 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·做好冬春季节的储粮保管工作，不但能够提升储粮的安全性，还能节省大量的保管成本和劳动力，是深入践行粮食产后科学减损的有效途径之一。

·冬季储粮保管，核心就是降温蓄冷保粮质。春季储粮保管，总的来说就是隔热保冷防结露。

·冬春季节的储粮保管工作是仓储企业的一项重要任务。要充分利用自然条件，采取科学合理的措施，确保储粮安全。

国家统计局最新统计数据显示，今年，我国粮食总产量14130亿斤，在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。

粮食安全是“国之大者”。粮食要种得好，还要储得好。科学储粮关系国家粮食安全。日前，国家小麦产业技术体系储藏岗位科学家、河南工业大学粮食和物资储备学院教授张玉荣在做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，做好冬春季节储粮保管工作，不但能够提升储粮的安全性，还能节省大量的保管成本和劳动力，是深入践行粮食产后科学减损的重要途径。

“冬春季节粮堆容易出现‘热芯冷皮’‘冷芯热皮’现象”。张玉荣介绍，所谓“热芯冷皮”，是指冬季天气转凉后，外界环境气温逐渐降低，而粮仓内的粮温依旧相对较高；相反，“冷芯热皮”则是指春季天气转暖后，外界环境温度升高，粮堆内部温度较低的情况。两种情况都可能危及储粮安全。

近年来，随着现代农业的快速发展，我国粮库储粮方式逐渐从传统粗放式管理向精细化管理转型。冬季和春季的储粮保管大有学问。

“冬季储粮保管，核心就是降温蓄冷保粮质。”张玉荣介绍，首先要做好日常粮情检查，这是确保储粮安全的根基所在，切不可陷入“粮食冬季低温易储”的思维误区。“应随时监测粮堆不同部位的温度和湿度，同时做好防火、防霉、防结露等工作，对储粮过程中出现的隐患要及时发现并处置。”

在张玉荣看来，要充分利用冬季的自然条件对粮堆进行降温，并储存冷量，为来年粮堆安全度夏做准备。这也是降低粮堆温度、达到低温或准低温储粮最经济实惠的方法。

春季储粮保管，总的来说就是隔热保冷防结露。张玉荣表示，春季气温逐渐升高，各类储粮害虫开始活跃，日常的粮情检查同样必不可少。“检查时应以粮温、仓温、仓湿、防霉、防虫害、防结露为主，一旦发现问题应及时处置。”

“此外，要利用粮堆自身的保温特性，抓住时机对粮堆进行密闭保温，为全年的储粮工作奠定坚实的基础。”张玉荣说。

目前，我国已经建立起运转高效、管理规范的粮食储备体系，政策性粮食库存充足，调控资源丰富有力，主要包括中央储备粮、地方储备粮和最低收购价粮等政策性库存。稻谷和小麦库存够全国消费1年，36个大中城市和市场易波动地区还建立了能够保障15天以上的成品粮油储备。各级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，为国家实施宏观调控奠定了坚实的物质基础。

我国人多地少，粮食供求长期处于紧平衡状态。近年来，我国大力发展绿色仓储，因地制宜推广应用绿色储粮技术，控温、气调、内环流和有害生物综合防治等技术应用范围不断扩大，仓储管理规范化、精细化、绿色化、智能化水平日益提高，有力夯实了粮食安全“压舱石”。

“冬春季节的储粮保管工作是仓储企业的一项重要任务，要充分利用自然条件，采取科学合理的措施，确保储粮安全，切实守住管好‘天下粮仓’。”张玉荣说。

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(责编：王连香、吕骞)

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