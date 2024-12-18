以旧换新拉动消费成效显著
相关产品销售额超万亿元
数据来源：商务部
本报北京12月17日电 （记者王珂）记者17日从商务部获悉：今年以来，消费品以旧换新工作有序推进，拉动消费成效显著，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。
今年，消费品以旧换新工作持续发力、多次加力。从印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到安排超长期特别国债资金、加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新……更多优质消费品走进千家万户，提升经济发展活力。
商务部数据显示，开展消费品以旧换新，不仅能让消费者以更低成本购买到更优产品，也能更好发挥扩大有效需求的牵引带动作用。截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。
商务部围绕“高效办成一件事”，打通数据孤岛，推动部门和地方数据共享运用，让数据多跑路，百姓少跑腿。会同相关部门出台系列政策文件，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车换新。建设完善全国汽车以旧换新信息平台，实现汽车报废更新补贴申请“一口办理”。同时，各地均开发建设本地区汽车置换更新、家电以旧换新等相关信息系统，打通部门数据壁垒，不断提高补贴资金审核兑付效率，推动补贴工作规范便捷开展。
日前举行的中央经济工作会议提出，“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”“加力扩围实施‘两新’政策”。商务部相关负责人表示，将按照中央经济工作会议部署，加力扩围实施消费品以旧换新政策，推动取得更大成效。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 02 版）
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