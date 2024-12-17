人民网北京12月17日电 （记者王绍绍）为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央经济工作会议相关要求，进一步提高金融工作服务实体经济质效，由中信金控作为指导单位，人民网、中信保诚人寿共同主办，中国互联网协会支持，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信消费金融、中信科技、中信兴业、中信医疗等共同协办的“2024未来大会”拟于12月18日在北京举办。

大会将以“信未来 信养老”为主题，聚焦养老金融，从政策措施、产业发展、前景展望等维度，邀请政、企、学、研各界人士共话养老金融高质量发展新机遇，解码宏观政策新导向，探索养老金融产品发展新路径，共建优质养老金融服务新生态。

根据议程安排，大会由嘉宾致辞、主旨演讲、行业趋势等环节组成。会议将发布“信未来 信养老”养老金融品牌，并举行“人工智能康养实验室”启动仪式。

(责编：王震、高雷)

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