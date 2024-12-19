推动绿电绿证交易 数字化为能源绿色低碳转型赋能
人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）当前，电力行业正以数字化转型推动新型电力系统建设，推进数字技术、人工智能与电力全产业链、各环节深度融合。在此背景下，国内覆盖大部分用电省区的线上电力交易平台——“国能e电”综合服务平台17日正式上线。
中电联常务副理事长杨昆表示，该平台提升了全业务领域的数字化管理水平，改进了电力市场环境下的企业经营效率。这是以数字化、智能化技术加快培育电力行业新质生产力的体现，将给行业绿色低碳转型提供参考和借鉴。
国家能源集团数据中心总经理王梅介绍，该平台通过数据资源应用、算法模型开发、信息技术创新，实现了电力交易决策、人工智能+商业智能的深度应用、全品类综合能源线上交易。同时，平台建成了行业首个数据全自动化电力交易AI机器人，每日可以处理数据超15万条，2分钟完成数据采集，5分钟生成专项报告。
“通过该平台电力服务模块，可以查看各省区交易规则、售电套餐，了解市场形势，按需形成多样化套餐组合，提升了‘总对总’签约效率和便捷性。”中化集团生产经营部副总监龚莉莉说。
与此同时，绿证作为可再生能源绿色电力的电子“身份证”，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。国家能源局数据显示，今年上半年，绿电交易电量达1519.3亿千瓦时，同比增长233%，交易绿证1.6亿个。
业内人士认为，在新型电力系统中，可再生能源占比持续上升。建设全国统一电力市场，推动能源绿色转型发展，要扩大绿电交易规模，完善绿证核发和交易机制，更好满足企业绿色用能需求。
“相较于去年，今年我们通过该平台绿证交易模块，提交具体绿证年份、地区等需求，平台就按需完成绿证匹配，实现了绿证交易的‘一站式’服务。”黄骅港务公司副总经理苗士勇说，这减轻了线下工作量，还可以快速追溯绿证源头，便于管理已购绿证。
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