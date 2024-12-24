人民网北京12月24日电 （记者黄盛）日前，网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示(*ST)，还有多家公司将被实施其他风险警示(ST)，误导市场。对此，证监会新闻发言人王利表示，退市是有严格标准的，请广大投资者多从法定渠道了解相关信息，防止被不全面、不准确的信息所误导。证监会将依法平稳推进退市监管，维护市场平稳运行。

据介绍，证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。王利表示，上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示(*ST)，需要综合公司具体情况作出研判分析，仅凭是否被监管问询、业绩下滑等个别财务指标进行简单对照既不符合退市规则，也容易误导投资者。退市新规已经充分考虑了出清风险和市场承受能力，市场已充分知悉。

王利说，相关媒体报道指出将会退市的36家退市风险警示(*ST)公司，据了解，有不少正在或者已经通过改善经营、并购重组、破产重整等方式化解退市风险，相关情况请以公司信息披露为准。相关媒体报道指出的66家可能在2024年年报披露后被实施*ST的公司，并不意味着都会退市，这些公司还有一年的时间可以改善经营、提高质量，化解退市风险。此外，ST是指其他风险警示，与*ST不同，主要是为了提示投资者关注公司规范运作、生产经营等方面的风险。公司并不会因此直接退市，整改合格后就可以申请撤销ST。

(责编：王连香、吕骞)

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