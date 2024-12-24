人民网记者 黄盛

“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”如今，被称为“斜杠姥姥”的张淑贞对这句唐诗感触颇深。今年71岁的张淑贞对记者说：“没想到退休了，反而更感觉时间不够用了。我时常约上好友‘游学’，报爱好班学习，也更加注重养生。但针对老年人的消费和服务还是少，老年大学名额紧俏‘一座’难求。”

近年来，老年学堂、老年游学、老年电竞、老年摇滚、非遗传承等新产业，在老年消费群体中颇受欢迎。据中国老龄科学研究中心测算，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重约6%。预计到2035年，银发经济规模有望达30万亿元，潜力巨大。

今年1月份，国务院办公厅印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出了4个方面共26项举措。这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。近日召开的2024年中央经济工作会议提出，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。

扩大养老服务消费，既是经济风口，也是民生关切。如何创新银发经济的多元化场景、扩大服务消费，让银发一族乐享“家”和“远方”？

“银发经济创造出新的、更可持续的消费需求和投资需求。”中国社会福利与养老服务协会文化养老分会副会长田娜告诉记者，随着老龄化浪潮的推进，服务“夕阳红”的银发经济正在迎来更大的市场规模。无论是供给侧的增长动能转换和创新驱动，还是需求侧的新消费增长点创造，都需要借助市场机制进行资源配置，调节供求关系，激发微观主体活力。

中国社会科学院养老与社会保障研究室主任林宝认为，银发经济有望迎来快速的增长期。老龄化程度快速提升，老年人口规模快速扩大。同时，“60后”迎来退休潮，这一代的购买力更强，更愿意通过消费来享受高品质的生活。同时，新技术应用正处于爆发期，物联网、人工智能、穿戴设备等将创造新的消费需求。

业态多元的银发消费市场吸引了大量社会力量涌入。企查查数据显示，国内现存银发经济相关企业49.6万家。近十年相关企业注册量持续增长，2023年全年注册8.07万家，同比增长27.06%，创注册量新高。现存银发经济相关企业成立年限在5-10年的企业最多。

中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员纪竞垚向记者表示，扩大养老服务消费的着力点在于，以优质服务激发老年人主动消费意愿，丰富养老服务业态，激发多元化服务消费潜力，推动养老服务与医疗、文化、旅游、教育、保险等领域融合发展，并加强对老年人合法消费权益的保护。

田娜表示，银发经济不仅涵盖医疗、养老等传统领域，还拓展到康复辅助器具、康养旅游、养老金融、智能照护等诸多新领域。她认为，与我国人口老龄化进程相比，当前银发经济的发展还处于起步阶段，需要巩固增强基层养老服务保基本、兜底线的能力。要立足老年人需求的结构与特点，找准政策实施和社会力量参与的发力点，提高产品和服务供给的专业化、智能化和个性化水平。

“年龄已经不再是评判‘老’的唯一标准。围绕老年人的‘年轻心态’，提供更有针对性的产品和服务，让我们老有所学、老有所乐，这就是我们最大的需求。”张淑贞说。

附：“中国经济新活力”系列报道

之一：一节新能源电池的寻“绿”之旅

(责编：王连香、吕骞)

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