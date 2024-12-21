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你知道新能源汽车“退役”电池如何回收吗？近年来，我国新能源汽车产业不断发展，不仅在国内快速发展，更远销海外。销量不断增长，电池报废量也不小。《中国新能源电池回收利用产业发展报告（2024）》显示，预计到2025年，报废新能源汽车的动力电池接近80万吨。

在上海老港工业园区，国内首条自主研发的智能化新能源汽车拆解线上，拆卸下来的动力电池通过绿色低碳技术提取出镍、钴、锰、锂等再生材料，重新制备成动力电池的正极材料，实现了“从哪里来到哪里去”。

近日召开的2024年中央经济工作会议持续聚焦绿色发展，提出多项举措，其中就包含“积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。”

如何理解“运用绿色技术改造提升传统产业”？怎样利用新业态、新技术、新场景为经济发展带来新活力？从一节动力电池的再分解，窥一斑可见全貌。

一块新能源电池，小到用在家用电器，大到装配新能源汽车、储能电站，不仅是能源的载体，更是经济社会发展的体现。在重庆的一家绿色经济产业园内，新能源汽车回收利用闭环已然形成。在汽车上“没劲儿”的电池，经过检测、重装后运用到更小型的交通工具上，一节旧电池通过梯次利用“焕新生”。

“我们把这些废旧电池回收拆解后，通过对电池的好坏、容量进一步检测，可以再次利用。”园区内的一家企业负责人张萍介绍，拆解完的电池先在检测设备上接受“体检”，然后根据客户对产品的需求，重新组装成相应的农用车、观光车所需电池，经过产品合格检测后，投入市场。

有了绿色技术加持，同时依托相关部门提供的回收渠道和资源。今年前三季度，该公司回收废旧电池7000多吨，回收利用创造产值9000余万元，实现了业务发展的新活力。

解锁绿色生产力，科技创新助力人与自然和谐共生。经济发展与生态保护从来都不是“单选题”。

在西安高新区领充新能源的技术中心，技术人员正在忙碌工作。人民网记者 翁奇羽摄

中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥认为，绿色发展和生态文明建设是推动经济高质量发展的必要条件。通过加强环境保护和生态治理，可以创造更加宜居的生活环境，提高人民的生活质量，进而吸引更多的人才和资本流入，促进经济的持续发展。

放眼全国，经济发展与生态保护“融合题”越答越好。绿色技术服务新兴产业活力足，建成了风电、光伏全产业链研发设计和制造体系，储能和氢能产业加快发展，智能电网技术世界领先；绿色技术改造提升传统产业空间大，今年前三季度，钢铁行业推进超低排放改造工程、极致能效工程。传统产业持续绿色低碳转型，一幅充满活力的图景徐徐展开。

在第四届中国国际消费品博览会数字和服务消费展区，外国观众正在参观体验中国新能源汽车。人民网记者 翁奇羽摄

中国积极运用绿色技术带来的发展新活力，也获得了国际上的关注。拉美社报道表示，目前中国新能源车企在拉美市场正进入新发展阶段，不仅是涉足订单贸易，还开始打造产业链工厂。埃及《消息报》文章指出，中国品牌以及在中国制造的跨国品牌电动汽车，正在改写非洲汽车市场的版图。

约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾近期访问了上海。他在接受媒体采访时说，长三角G60科创走廊等展现了新时代中国取得的发展成就。中国政府采取一系列举措推动科技创新以及新技术在传统产业中的应用，促进新质生产力加快形成。“中国人工智能、低碳环保、新能源产业等蓬勃发展，彰显高质量发展新活力。”

数据显示，2021年，我国节能环保产业产值超8万亿元，年均增速10%以上，预计在2030年产业规模达到15万亿元。

“绿色转型”内有乾坤，是实现高质量发展的关键环节。集中精力“练内功”，办好自己的事情，我国经济将持续展现新活力。

(责编：乔业琼、高雷)

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