本报记者 张 红

8月6日，在山东港口烟台港，滚装船在装运外贸车辆（无人机照片）。

唐 克摄（新华社发）

12月11日，工人在贵阳市贵安新区贵州长江汽车有限公司生产车间作业。

袁福洪摄（新华社发）

12月16日，工人在河北省遵化市西下营满族乡一家化纤纺织企业车间工作。

刘满仓摄（新华社发）

最近，中国两个重磅会议——中央政治局会议和中央经济工作会议的召开,以及国家统计局11月份主要经济指标的公布受到外媒高度关注。“多个领域出现积极信号”“经济数据总体向好”“有望实现全年增长目标”……过去一年，中国经济航船乘风破浪、行稳致远；“中国政府有信心在明年保持世界第二大经济体的稳定增长”“将为世界发展带来更多新的机遇”……展望明年，中国将为世界经济注入更多稳定性和发展动能。

将实现经济增长5%左右的目标

过去一年，中国经济攻坚克难，展现出韧性和潜力，取得殊为不易的成绩。

中国国家统计局16日发布11月份主要经济指标，11月份规模以上工业增加值增长5.4%，高于10月份的5.3%，成为各方关注的亮点。路透社称，这超出了该媒体对26名分析师调查得出的5.3%的预期，“表明随着最近的刺激措施开始发力，世界第二大经济体企稳”。

荷兰国际集团16日的研报认为，今年中国将实现经济增长5%左右的目标。“中国工业正以出人意料的速度增长”，瑞士《财经报》评论说。美联社称，中国政府继续推动高质量发展，聚焦高科技产业，这些因素令工厂保持开工运转，为制造业提供支持。德国Electrive新闻网关注到，11月，中国新能源汽车销量突破150万辆，连续第三个月创下新纪录，比去年同期增长47.4%，令人印象深刻。“中国房地产价格数据继续显示出令人鼓舞的迹象”，也引发各方关注。路透社称，在政府提振房地产市场努力下，房地产市场有企稳迹象。

回看今年中国经济，从一季度实现良好开局，到二、三季度下行压力加大，再到四季度回升势头增强，走出了一条“前高、中低、后扬”的曲线。2024年初，中国公布了经济增长目标，许多经济学家和研究机构都认为中国有能力实现这一目标。虽然面临诸多压力，但中国经济在第一季度以超出预期的5.3%的增长率快速增长，二季度实现增长4.7%，前三季度中国国内生产总值94.97万亿元，同比增长4.8%。同时，一系列近期的经济指标包括工业产出、贸易和消费者价格等都表明，这个世界第二大经济体成功克服了一些短期风险。世界贸易组织总干事伊维拉表示，尽管经济面临一些挑战，但中国有能力采取必要措施提振经济，其中一些措施已经开始产生积极影响。

肯尼亚《民族报》11月4日文章指出，今年7月，在中国共产党二十届三中全会闭幕之际，中国宣布了一系列旨在振兴世界第二大经济体的措施。北京提出的改革重点是培育新质生产力，即以高效率、高质量和技术创新为焦点的新经济增长模式取代旧经济增长模式。

彭博社发文称，2024年9月下旬以来，中国出台一揽子增量政策，包括宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大企业帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场、为地方经济发展减负等，“使经济重新回到了实现今年增长目标的轨道上”。英国广播公司称，2024年四季度以来，中国政府从货币到财政，从股市到楼市，不断推出新措施。政策发布后，不仅中国国内市场信心极大增强，国际社会也普遍看好此轮政策带来的增长效应，多家国际机构上调了对2024年中国经济增长的预期。

为世界发展带来更多新机遇

过去一年，中国敞开怀抱与全球共享机遇。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国经济保持增长，对全球市场意义重大。

今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施；首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度；允许在9地试点设立外商独资医院……加速迈向制度型开放的步履铿锵。几个月前召开的中共二十届三中全会，提出了300多项重要改革举措，就构建高水平社会主义市场经济体制等作出系统布局。新加坡《联合早报》称，中共二十届三中全会不仅为中国经济社会自身发展注入强大动力，也将为世界发展带来更多新机遇。

中国开放的步伐一直坚定而有力。同150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件；《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效；主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高标准经贸规则；扩大面向全球的高标准自由贸易区网络……

西班牙IE大学教务长马努埃尔·穆尼思认为，中国持续扩大高水平对外开放不仅有助于自身经济发展，也为全球经济发展繁荣提供了重要支持。“通过共同努力，各国可以实现互利共赢，推动世界经济朝着更加健康和可持续的方向发展。”

肯尼亚《民族报》近日发布的文章《强劲的中国经济对全世界有利》特别指出，对新兴经济体来说，中国经济的繁荣尤为重要，因为北京已成为最关键的发展伙伴，包括在绿色能源转型和绿色发展方面。如今，中国是开发可再生能源所需技术和产品的最大来源，而可再生能源对于创造一个更加宜居和可持续发展的世界至关重要。中国一直积极推动和共建“一带一路”国家和地区间的绿色合作，组织开展的350余期环境保护和应对气候变化培训班及学历学位项目，为有关国家培训专业人才1.1万余名。其中，绿色丝路使者计划和“一带一路”应对气候变化南南合作计划，为120多个发展中国家培训了3000余名环境与气候领域的官员和技术人员。

路透社援引中央财办分管日常工作的副主任韩文秀的话说，预计今年中国经济对全球经济增长的贡献接近30%。国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特预测，今明两年全球经济增速均为3.2%，而中国将是今年全球增长的最大贡献者，贡献率约为28%。

IMF的研究表明，中国经济增长对世界其他地区产生了积极的溢出效应，中国经济每增长1个百分点，将使其他经济体的产出水平平均提高0.3个百分点。对当前增长乏力的世界经济而言，韧性强、潜力大、活力足的中国经济逐渐成为未来全球经济再度繁荣的希望和关键所在。

为2025年经济增长强信心

回望过去一年，展望未来一年。外媒认为，中国进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，推动经济持续回升向好，将为世界经济增长注入更多稳定性，为全球共同发展提供更多动力。

中国近日召开的两大会议都明确释放出决策层促进经济进一步回升向好的信心和决心。一揽子增量政策还将陆续出台实施，宏观政策逆周期调节力度将进一步加大。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将进一步减轻地方政府的压力，更多资金将被用来拉动投资和消费，实现宏观经济的稳定增长。

俄罗斯《消息报》报道称，中国召开了一年一度的中央经济工作会议，发出了进一步强化政策支持和稳定经济增长的决心。报道指出，这种支持经济的政策“组合拳”旨在确保2025年及以后的经济持续稳定增长。彭博社称，经济学家认为，中国政府更加果断地推出强劲措施来引领经济增长。彭博亚太区首席经济学家舒畅表示，中国领导人显示出了“继续采取促进增长措施的决心”。印度《商业标准报》援引经济学家的话表示，“强有力的政策立场表明，北京方面有决心稳定增长，并将在明年加大财政支出。”

美联社16日引述凯投宏观经济学家埃文斯·普理查德的话称，中国经济增长本季度有望继续提速。今后几个月，一系列放宽信贷和支持经济增长的政策效果有望进一步显现。荷兰国际集团16日研报认为，国内刺激的速度和规模可能对决定中国经济稳定增长起到最为关键的作用。明年两会所设定的经济发展目标将更好地反映出政策制定者对增长趋稳的信心。

据路透社报道，16日，国际信用评级机构穆迪发表报告，将中国2025年GDP增长率预期从4%上调至4.2%。BBC援引ING银行大中华区首席经济师宋林的分析称，中国仍将保持稳定增长，预计中国2025年的增长目标为“5%左右”或至少“4.5%以上”。

国际舆论普遍认为，在全球地缘政治动荡加剧、贸易保护主义不断抬头、全球面临越来越大的经济下行压力的情况下，来自中国的确定性，将为全球注入更多稳定性和发展动能。彭博社根据国际货币基金组织的最新预测计算得出，中国将是未来5年全球增长的最大贡献国，贡献比重将达到22%，超过七国集团国家的总和。麦肯锡全球研究院的报告认为，到2040年，通过中国和世界其他经济体的彼此融合，将有望创造22万亿美元至37万亿美元的经济价值，相当于全球经济总量的15%到26%。

正如沙特学者易卜拉欣·阿卜杜拉所说，中国通过进一步全面深化改革、扩大开放，不仅实现了自身经济高质量发展，也促进了国际经贸投资合作。“中国继续扩大高水平对外开放，将促进与相关国家的务实合作和共同发展。”他认为，高质量共建“一带一路”走深走实将助力更多共建国家经济发展，为世界经济和国际贸易增长提供动力。

(责编：卫嘉、白宇)

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