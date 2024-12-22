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推动“长钱长投” 促进资本市场投融资综合改革

人民网记者 黄盛
2024年12月22日11:17 | 来源：人民网
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2024年以来，改革成为我国资本市场发展的关键词。4月提出“多措并举促进资本市场健康发展”、7月提出“提升资本市场内在稳定性”、9月提出“提振资本市场”、12月明确“稳住楼市股市”……与此同时，新“国九条”、完善资本市场“1+N”政策体系等一系列政策举措密集发布。

其中，推进投资端改革，成为证监会在今年年初部署的资本市场重点工作。“健全投资和融资相协调的资本市场功能”，也被写入《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。

在坚持以改革促进资本市场健康稳定发展的背后，是我国资本市场基础性制度改革不断推进，服务实体经济能力显著增强。目前，我国已是全球第二大股票和债券市场，2022年、2023年中国股市融资额均位居全球第一。

2025年，资本市场投融资改革将走向何方？如何解决资本市场中存在的投资和融资功能失衡问题？怎样弥合市场宏观数据和微观主体之间的温差？

对此，12月11日至12日召开的中央经济工作会议在谈到2025年重点任务时提出，深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。

多位业内专家告诉记者，此次中央经济工作会议为未来中国资本市场发展明确了方向，即坚持用改革的办法破解资本市场存在的深层次矛盾。综合改革有望在投资端、融资端、交易端协同展开，全方位提高资本市场各参与方的专业能力与参与意愿。

中央经济工作会议在谈到发挥经济体制改革的牵引作用时，为何将投资端与融资端的改革并行推进？

华福证券首席经济学家燕翔向记者说，通过综合改革健全投融资相协调的资本市场功能，可以不断增强投资者信心、吸引更多资金入市。提高资本市场定价及运行效率、更好服务实体经济，并有效降低金融风险、维护宏观经济稳定发展。

在中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊看来，改革聚焦长远发展，目标是通过资本市场改革的持续推进、投资者结构的优化以及直接融资机制的完善，不断提升资本市场的效率与吸引力。改革不仅为创新型企业提供更加便捷的融资渠道，还通过吸引中长期资金入市，提高市场稳定性与资源配置效率，平抑短期波动，推动资本市场走向更加健康、理性的发展路径，助力经济转型升级。

业界人士表示，深化综合改革是要实现资本市场投融资功能的协调发展，包括量的总体平衡、质的持续提升、权责的有效制衡。

目标明确之后，下一步如何推进综合改革落地？

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒告诉记者，2025年资本市场改革仍是稳定社会预期、修复居民资产负债表的重要抓手，具体有三条改革主线可以关注。首先并购重组市场改革是重中之重；其次长期资金入市进度加快，为市场带来更多“活水”；三是基金行业改革提速。

罗志恒认为，并购重组改革不仅是资本市场制度建设的一环，更对现代化产业体系建设有着至关重要的影响。他建议，进一步优化长期资金投资监管模式，优化保险资金偿债能力约束指标，扩大养老金投资范围。进一步压降基金费率，不断增加ETF等指数投资产品数量。

燕翔认为，资本市场改革包括要提高上市公司质量，培育一批高质量上市公司。完善资本市场定价机制和退出机制，发展壮大耐心资本，扩大养老金入市比例。进一步加大分红回购提高投资者回报，构建全方位、立体化市场监管体系。加强投资者保护和教育，合理引导投资者行为。

长城证券首席经济学家汪毅建议，要进一步完善多层次资本市场建设，为不同行业、不同规模的企业提供更适合的融资渠道，助力中小企业尤其是创新型企业获得更多资金支持；提供更多元化的融资工具，包括债券、股权融资等；增强资本市场的公正性和透明度，加大对市场操纵、内幕交易等行为的监管力度；进一步深化跨境资本市场合作，促进人民币国际化，吸引外资进入中国市场。

中央经济工作会议提到“增强资本市场制度的包容性、适应性”也备受关注。广发证券首席经济学家郭磊表示，“包容性”“适应性”在不同时段内涵一致但有不同侧重。目前阶段的重点是，适配于新质生产力的发展，提高对新产业新业态新技术的包容性。这既有助于助力经济的高质量发展，也有助于资本市场形成创新驱动的新生态。

增量“长钱”持续入市可期、指数化投资健康发展、投资者的投资渠道更为稳定畅通……在不少业内人士看来，投融资两端发展更为平衡、市场“稳定器”功能更好发挥的资本市场新局面正加速形成。

(责编：罗知之、高雷)
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