人民网记者 栗翘楚

从年产过万辆，到年产首次突破百万辆，中国新能源汽车产业用了6年。同样只用了6年，我国新能源汽车产业又实现了从年产百万辆到千万辆的跨越。

在全球汽车产业格局深刻变革和技术飞速发展的背景下，中国汽车品牌正以前所未有的姿态，站在全球舞台的中央。

随着2024年第1000万辆新能源汽车下线，中国成为全球首个年度新能源汽车产量达到这一里程碑的国家。量变的背后，是质变的飞跃。中国汽车产业正在实现从低端制造向高端制造、低端品牌向高端品牌、低端消费向高端消费的历史性跨越。

2024年中央经济工作会议将“提振消费”作为2025年经济工作首要任务，指出要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”“实施提振消费专项行动”“加力扩围实施‘两新’政策，创新多元化消费场景”。

促消费政策也是今年车市发展的重要支撑。商务部数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份。得益于此，全年汽车销量有望达到3100万辆，其中新能源汽车有望突破1300万辆。

以旧换新，除了字面上的理解，“新”还体现在功能与性能上的提升，背后更蕴藏着产业升级的澎湃动力。

节目现场。主办方供图

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在央视新闻《中国经济引力场》节目中表示，中国是全球为数不多可以提供智能汽车技术全栈的国家，凭借30年来ICT领域的积累，拥有深厚的技术底蕴，十几年的TOC经验也让企业更懂消费者、更懂得如何定义产品、将科技转变成用户体验。

继电动化之后，智能网联汽车、自动驾驶、飞行汽车等创新技术正成为汽车行业增长的新引擎。中央经济工作会议提出，要“加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。开展‘人工智能+’行动，培育未来产业”。

业内专家认为，当前全球汽车产业处于百年未有之大变局，汽车科技创新正加速向基础前沿转移。需要适度超前布局，系统谋划和储备重大科技项目，加强基础技术研究，推动原创性、颠覆性技术创新，从源头和底层突破前沿科学问题和关键技术难题，进一步提升汽车产业核心竞争力。

“没有等来的卓越非凡，只有拼出来的胜利之路。”余承东表示，华为希望帮助汽车产业构筑自主可控的向下扎根的核心技术，包括智能驾驶、智能座舱、智能电控、智能车控、智能网联、智能车云六大领域，走出一个更高效的车企商业模式，不仅是为了商业成功，更希望能支撑国家实现汽车产业崛起，帮助中国汽车工业优化产能，助力中国汽车工业在智能网联汽车时代实现弯道超车。

在电动化、智能化、网联化等趋势加速融合的阶段，核心技术成为我国汽车产业迈向高端的关键。

在余承东看来，尊界即将实现超豪华新能源车从0到1的跨越。据悉，尊界S800是鸿蒙智行“界”家族的首款“百万级”豪华轿车，该车型搭载了华为多项“黑科技”，拥有8S设计标准，采用第二代途灵平台，还按照L3智能驾驶架构设计，未来有望搭载华为最新的ADS高阶智能驾驶系统。

节目现场。主办方供图

以科技创新引领产业创新，在中国制造业高端化、智能化、绿色化发展的新赛道上，新能源汽车产业跑出加速度，不仅广泛应用智能制造、工业互联网、5G、人工智能、大数据等新兴技术，更引领着制造业转型升级。

凭借技术的持续积累，华为帮助主机厂造好车、卖好车。余承东表示：“通过合作，鸿蒙智行重构了主机厂与供应链的商业模式，从简单买卖关系，变成了价值分享，合作共赢的一个关系。我们希望和众多国内优秀的车企，在一起，共同实现商业成功；在一起，共同打造优秀的产品，提升消费者的驾乘体验；在一起，共同推动中国汽车工业发展。”

业内专家认为，在瞄准市场需求的前提下，协调好企业、产业链、产业群的关系，实现政策协同发力，加快构建自主可控产业生态，汽车制造业将释放出更多潜力。

(责编：罗知之、高雷)

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