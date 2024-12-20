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追“新”逐“绿” 能源绿色低碳转型释放发展动能

人民网记者 杜燕飞
2024年12月20日18:33 | 来源：人民网
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初冬时节，在内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地内，漫漫黄沙上，一排排蓝色光伏板，向阳而立，熠熠生辉，汇集成辽阔的“蓝色海洋”。

内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地先导工程。受访者供图

内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地先导工程。受访者供图

“作为国家‘沙戈荒’基地重点项目，该基地总装机容量1600万千瓦，包括风电400万千瓦、光伏800万千瓦、配套支撑性煤电400万千瓦，可满足超1300万户家庭一年的用电需求。”华能北方公司旗下库布齐能源公司项目经理李峰介绍，基地内200万千瓦光伏先导工程正在进行并网前的最后调试工作。光伏组件采用了高效电池，背面也能发电，利用沙地高反射率特点，实现发电量比以往增加15%。

这是我国大力发展可再生能源、推动能源绿色低碳转型的缩影。国家发改委等6部门近期联合发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《指导意见》）明确，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

日前，在青海，全球海拔最高光伏电站——华电西藏才朋光储二期项目并网发电，总装机容量10万千瓦，预计年发电量1.55亿千瓦时，可满足约5万户家庭的年用电需求；在新疆，我国西北地区海拔最高的风电场——国家能源集团新疆电力龙源新能源乌恰风电场全容量并网发电，总装机容量200兆瓦，年发电量约5.4亿千瓦时，可满足当地30万户居民一年的用电需求……

国家能源局数据显示，今年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%；全国可再生能源发电量达2.51万亿千瓦时，同比增加20.9%，约占全部发电量的35.5%。截至今年9月底，全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的54.7%。

随着可再生能源规模不断扩大，新技术、新模式不断涌现，新型能源系统的建设步伐明显加快。可再生能源协同互动式发展、新型储能技术开发应用，将成为新型能源体系发展的方向。

在江苏，全球最大压缩空气储能电站——华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目日前开工建设，规划建设两套35万千瓦非补燃式压缩空气储能机组，一次充电可储存电量280万千瓦时，年预计充放电330次，相当于节约标准煤27万吨、减少二氧化碳排放52万吨；在青海，青海省首个兆瓦级钙钛矿屋顶分布式光伏项目首次并网成功，总装机直流测容量1.02兆瓦，并开展钙钛矿光伏组件在高原高海拔条件下的应用研究，为钙钛矿光伏组件产业化进程和商业化应用提供数据支撑、积累运行经验。

可再生能源蓬勃发展的同时，煤炭等传统能源也加快清洁高效利用。《指导意见》指出，加强煤电机组灵活性改造，推动自备电厂主动参与调峰，优化煤电调度方式，合理确定调度顺序和调峰深度。

在魏家峁煤电公司生产厂区，白色的熔盐储热装置矗立在主厂房北侧。这是国内首台套60万千瓦及以上燃煤电厂耦合高温蒸汽熔盐储热系统示范工程。

“用电低谷时，煤电机组产生的过剩蒸汽将能量传递给熔盐，将能量储存起来。当用电高峰来临，将该部分热量释放出来，直接用于机组发电的用热环节，提高能源利用率并减少弃电现象。”该公司电厂运行部部长韩丽介绍，项目运行后，煤电机组调峰的额定负荷从60%提升到75%，每年可增加新能源消纳电量6亿千瓦时，节约标准煤18万吨，减少二氧化碳排放30万吨。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，能源行业要有序推进煤电由基荷能源向调节型电源转变，因地制宜推进可再生清洁能源的规模化开发利用，夯实清洁能源配套基础设施建设，保障储能产业与本地新能源项目协同布局。同时，要发挥煤电调峰经济性、灵活性优势，为新能源消纳腾挪空间、配合新能源出力不稳定特性提供有利条件。

(责编：郝帅、高雷)
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