科技日报讯 （记者崔爽）记者12月16日从工业和信息化部获悉，2024年国家先进制造业集群名单近日正式公布。成德绵自凉航空航天集群、青烟威船舶与海洋工程装备集群、洛阳现代农机装备集群等35个集群榜上有名。

先进制造业集群是在一定区域内，由先进制造企业及相关主体高度集聚形成的产业生态系统，汇聚产学研用各方、产业链上下游以及各类公共服务平台等资源，是产业分工深化和集聚发展的高级形式。发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。

据介绍，有关部门将加强科学谋划，坚持分类指导、精准施策，加大对国家级集群建设的政策支持力度，引导技术、资金、人才等各类创新资源要素向集群汇聚，推动国家级集群之间、国家级集群与省级集群之间的交流合作，促进跨区域协同发展，提升区域产业竞争力。

同时，国家先进制造业集群将切实组织实施好培育提升方案，制定技术创新和产业发展路线图，明确引资引技引才重点，在强化协同创新、提升先进制造能力、培育优质企业、优化产业生态、完善治理体系等方面积极探索，提升集群综合竞争力，推动集群加快向世界级迈进。

记者了解到，下一步，工业和信息化部将开展国家级集群发展水平监测评估，建立集群综合竞争力评价和动态调整机制，支持优势领域率先打造一批有世界影响力的先进制造业集群，加快推进新型工业化。

2024年国家先进制造业集群名单：

1 成德绵自凉航空航天集群

2 哈尔滨航空集群

3 长三角（含江西）大飞机集群

4 沈阳航空集群

5 青烟威船舶与海洋工程装备集群

6 上海船舶与海洋工程装备集群

7 洛阳现代农机装备集群

8 金台丘陵山区农机装备集群

9 潍临日智能农机装备集群

10 京津冀安全应急装备集群

11 衡长株潭特高压输变电装备集群

12 浙东工业母机集群

13 宝汉天工业母机集群

14 沈大工业母机集群

15 苏州高端科技仪器集群

16 青岛仪器仪表集群

17 京津冀新一代信息技术应用创新集群

18 京津冀集成电路集群

19 北京海淀人工智能集群

20 榆鄂宁现代煤化工集群

21 大盘绿色石化集群

22 包头稀土新材料集群

23 金白兰武有色金属集群

24 滇中稀贵金属集群

25 郑南商许超硬材料集群

26 鹰饶抚昌铜基新材料集群

27 苏南特钢材料集群

28 环杭州湾现代纺织服装集群

29 泉州现代体育产品集群

30 成渝地区生物医药集群

31 绥哈大齐生物制造集群

32 乌昌石光伏集群

33 盐常宿淮光伏集群

34 广深佛惠莞中智能网联新能源汽车集群

35 京津冀智能网联新能源汽车集群

(责编：王震、陈键)

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