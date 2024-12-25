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感受高质量发展的脉动（深度观察）

——从四个维度看2024年中国经济

2024年12月25日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024世界制造业大会上，人形机器人“启江二号”正在抓取橙子。
　　张 敏摄

　　我国首次自主研制的最大功率、最高技术等级300兆瓦级F级重型燃气轮机。
　　李润博摄

　　集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的深中通道。
　　叶秉新摄

　　第七届中国国际进口博览会上，观众正在了解米其林月球探测车轮胎。
　　唐 克摄

　　山东青岛，青岛港外贸集装箱码头一派繁忙景象。
　　俞方平摄

　　中央经济工作会议提出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

　　在风雨洗礼中发展，在历经考验中壮大。即将过去的2024年，新质生产力在中华大地稳步发展，高质量发展迈出坚实步伐，中国经济取得令人鼓舞的成绩，展现出充沛的动力和活力。

　　2024年，我们的记者进园区、访工厂、看产线，触摸产业向上攀升的蓬勃脉动、感受经济回升向好的良好势头，也对中国经济有了更进一步的观察与思考。本期“深度观察”刊登四名记者的一线感悟，以飨读者。

　　——编  者

　　

　　从新质生产力

　　看发展新动能

　　本报记者  邱超奕

　　发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。

　　今年以来，从白山黑水到南方海滨，从秦岭腹地到长江沿线，新质生产力持续迸发强劲动能：陕西延安，机器人在田间穿梭，将苹果采摘装筐后，由无人运输车送往仓库；福建厦门，智能工厂将制衣时长由原本的3天压缩至3小时，一条产线同步制作超过50种服装；安徽合肥，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”已完成130多个国家发送的量子计算任务……一线采访，记者亲身感受到新质生产力发展的涌动热潮。

　　一年来，传统产业蝶变升级，钢铁、纺织、机械等产业向高端化、智能化、绿色化迈进；新兴产业培育壮大，生物技术、新能源等新赛道崛起；未来产业加速布局，生成式人工智能、人形机器人等前沿领域创新捷报频传……向新而行、向上攀登，产业升级步履铿锵。

　　今年中国经济之所以能在“外部压力加大、内部困难增多”的复杂严峻形势下保持总体平稳、稳中有进，离不开实体经济有力支撑、新质生产力稳步发展。做好明年经济工作，需要我们“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，为高质量发展不断积蓄新动能。

　　积蓄新动能，我们有强大实力。近年来，我国在科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新上取得了长足进展。比如在动力电池领域，从传统三元锂、磷酸铁锂到半固态电池，再到最新的全固态电池，电池材料研究接连突破，助推新能源汽车领跑全球。放眼世界，我国是全球创新能力上升最快的经济体之一，拥有最多的研发人员，发明专利申请量居世界首位，有能力占据新一轮科技革命和产业变革的先机。同时要看到，我国拥有强大的供给和需求优势，有利于将科技创新转化为产业应用。比如C919大飞机，供给端，仅研制就有1000多家企事业单位参与，带动6000多项民用飞机技术实现集群式突破；需求端，商业首飞仅一年多，就已收获上千架订单，迈入商业运营新阶段。依托供需优势，以企业为主体、市场为导向，加强产学研用深度融合，能让更多创新之花结出产业硕果。

　　积蓄新动能，我们有巨大潜力。内蒙古鄂尔多斯深挖风能、太阳能等资源，在煤炭产业外壮大“风光氢储车”集群；四川宜宾用好水电等优势，发展动力电池产业；贵州贵阳依托全国一体化算力网络国家枢纽节点建设，擦亮“中国数谷”名片……因地制宜发展新质生产力，一座座城市迎来发展新契机。下一步，深化东、中、西、东北地区产业协作，还将释放更多区域发展潜力。

　　积蓄新动能，我们有政策支撑。与发展新质生产力相适应的新型生产关系正加快完善。比如低空经济，从20多个省份将其写入政府工作报告，到多部门推出通用航空装备创新应用实施方案，再到民航局持续优化许可审批制度，得益于及时给力的政策“组合拳”，我国成为无人机第一大技术来源国，并在飞行汽车等领域走在世界前列。从设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，再到“两新”政策加力扩围……随着改革持续深化、政策持续显效，各类先进优质生产要素的流动和配置将更加顺畅，发展新质生产力将获得更精准给力的政策支撑。

　　走过2024年，我国新质生产力发展的基础更加牢固、要素更加齐备、环境更加适宜。抓住机遇、奋跃而上，依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换，中国经济必将因“新”而强、以“质”致远。

　　

　　从大国重器

　　看产业新优势

　　本报记者  丁怡婷

　　上天，入地，下海！世界最大直径高铁盾构机“领航号”在崇太长江隧道掘进突破3000米，自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列……回望2024年，重大技术装备捷报频传，彰显中国制造实力新提升。

　　大国重器，从国家急迫需要和长远需求出发，研发周期长、技术难度大、产业环节多。比如一台盾构机，涉及地质、机械、力学、电气、控制、测量等多学科技术，由几万个零部件组成，一个控制系统就有2000多个控制点，每个环节都得协同发力。又如“梦想”号，150余家参研参建单位、3000多名建设者，1100多个日夜连续奋战，才啃下“硬骨头”。

　　一批重大技术装备相继涌现的背后，离不开完整产业体系的有力支撑。目前，我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，500种主要工业产品中，有四成以上产品产量位居全球第一。一位隧道工程装备企业的首席科学家不禁感慨：“过去有什么设备施什么工，现在是需要施什么工，我们就能制造出什么装备。”

　　从大国重器看完备产业体系优势，具体体现在哪儿？

　　补短板，实现更大突破。今年，具有自主知识产权的“国和一号”核电示范工程1号机组并网发电。蒸汽发生器被称为“核电之肺”，它所需的支撑板材质和规格特殊，过去需要进口。为此，国内相关企业从原材料开始研发、协同攻关，成功产出适用“国和一号”的大尺寸镍基合金支撑板。反应堆压力容器来自上海核工院和中国一重；汽轮发电机来自东方电气和哈尔滨电气……一系列关键设备材料实现自主化设计和国产化制造，填补了空白。

　　聚力攻关，哪个环节有短板，便汇集最亟须的设备、最紧缺的资源、最优秀的人才。完备产业体系，让不同环节、不同企业的合作有了基础。一体化部署、全链条推进，产业链韧性不断增强。

　　提效率，赢得更多先机。福建福清，全球最大26兆瓦级海上风力发电机组在三峡海上风电国际产业园下线。产业园内，风力发电机、风机结构件、风机总装、叶片生产等形成完整产业链，配套方便。湖南株洲，以中车株机、中车株所、中车电机3家主机公司为龙头，钢铁、铝材、信息系统、精密仪器等多个行业企业聚集，生产一台电力机车所需的上万个零部件，5公里内就能配齐。

　　完备产业体系，让生产力优化布局有了更足底气，为以更低成本、更高质量制造大国重器提供了优势。

　　促融合，释放更多潜能。攻克核电技术难题，“国和一号”产业链联盟122家成员单位中，有37家民营企业，主要供应商中民营企业占比近70%；提供丰富应用场景，洛轴集团的轴承产品应用到新能源汽车、风电、轨道交通等领域，“中国天眼”“嫦娥”“天宫”等大国重器中，均有洛轴产品身影。

　　完整产业体系，推动上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同，不仅能激发创新活力，还能提供广阔的应用空间和场景，推动构建产业发展生态、释放更多创新潜能。

　　“真正的大国重器，一定要掌握在自己手里。”今年以来，各地区各部门出台一系列举措，深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，突破一批战略性标志性装备，产业链供应链自主可控能力持续增强。

　　中央经济工作会议提出，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。我国有60多万家科技和创新型中小企业，中央企业创新联合体正在加快建设，创新家底丰厚。充分发挥产业体系完整优势，加快建设现代化产业体系，更多硬核大国重器将挺起制造业脊梁。

　　

　　从流动的中国

　　看经济新活力

　　本报记者  韩  鑫

　　铁路年发送旅客首超40亿人次，我国航空公司完成的旅客运输量首超7亿人次，快递年业务量首破1500亿件，中欧班列累计开行突破10万列……进入四季度以来，一系列交通经济运行指标释放出积极信号。一个个不断刷新的数字、一条条日益繁忙的路网，交织成流动中国的亮丽风景。

　　风景里，有人潮奔涌、川流不息。1月底，春运开启，40天内80多亿人次出游、探亲、休闲，创下历史新高；7月初，暑运启动，民航业乘风而起，两个月累计运输旅客达1.4亿人次，刷新历史纪录；“五一”、中秋、国庆等假期，大规模人口流动轮番上演，“人享其行”加快到来。

　　风景里，有物流畅通、昼夜穿梭。在浙江宁波舟山港，20个港区马力全开，绵长海岸线上汽笛绕港、吊机不停；在山东临沂，大型物流园区交错分布，每天将20多万吨货物运往各地；在陕西西安国际港站，中欧班列呼啸穿梭，全国多地货品在这里集结启程、赶赴欧洲……物流枢纽高效运转，“物畅其流”加速落地。

　　流动中国的亮丽风景，映照出中国经济的澎湃活力。

　　这是大国基建的强劲实力。

　　首日，超12.5万车次；首周，超72万车次；不足4个月，突破千万车次……今年6月底，深中通道通车之后便车水马龙。历经7年建设施工，这一集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的跨海集群工程，攻克多项世界级技术难题，一举创下10项“全球之最”，超级工程带来超大交通流量。

　　从林海雪原到江南水乡，从塞北戈壁到岭南山川，一座座桥隧跨越山海、一条条道路纵横穿越。如今，我国“6轴7廊8通道”主骨架已基本形成，综合立体交通网总里程超过600万公里，横贯东西、纵贯南北的综合运输网络连接起星罗棋布的城市乡村，拉近了距离，压缩了时空。

　　这是广阔市场的内需潜力。

　　2024年第1500亿件快递，是一箱来自甘肃天水的农特产品花牛苹果。得益于电商平台推出的偏远地区“中转包邮”模式，农产品上行速度一提再提，仅花牛苹果一个品类，极兔快递全年寄递量已破300万单。眼下，覆盖全国、深入乡村的快递服务网络，承载起大规模、高频次的实物流通，促进消费需求不断释放。如今，我国每天收寄5.5亿件快递包裹，其中有超1亿件快递在农村地区流转。

　　到“尔滨”玩冰雪，去山西赏古建，赴海南饱览热带风光……交通出行越发便利，支撑旅游、住宿、餐饮等消费业态持续升温。前三季度，国内出游人次42.37亿，同比增长15.3%，出游总花费4.35万亿元，同比增长17.9%。流动中国，承载着人民群众对美好生活的向往，也彰显着我国的超大规模市场优势。

　　这是联通世界的开放魅力。

　　11月15日，随着X8083次中欧班列缓缓驶出重庆团结村中心站，驶向德国杜伊斯堡，中欧班列跑出10万列的全新纪录。“钢铁驼队”驰而不息，把亚欧大陆连得更紧。

　　与上百个国家和地区建立航线联系，海运连接度居全球首位；共建“一带一路”高质量发展，与90多个国家和地区签订160多个陆、海、空、邮相关协议协定……交通基础设施“硬联通”，规则机制“软联通”，让国内和国际两个市场更好联通。

　　岁月不居，时序流转，流动的中国一路向前——

　　国家重大工程黄茅海跨海通道正式通车，西部陆海新通道平陆运河雏形渐显，世界在建最长高速公路隧道天山胜利隧道贯通在即……辽阔的版图上，一笔笔精雕细琢的交通“工笔画”正加快变为“实景图”，为经济社会高质量发展持续提供着更加有力的支撑。

　　

　　从密集展会

　　看市场新空间

　　本报记者  刘志强

　　展会，观察经济活力潜力的一个重要窗口。

　　从北京车展、上海车展、中国航展等行业会展，到中国品牌博览会、中国国际中小企业博览会等主题展会，再到进博会、广交会等国际商贸盛会……今年以来，一场场展会在各地接连举办。走进其中，能亲身感受到中国经济的热度与活力。

　　5月中旬，中国品牌博览会在上海举办，近1800家中国品牌企业齐聚一堂。从世界首台绿色盾构机、桩梁一体智能造桥机等大国重器，到耐腐蚀耐高温的“蚕丝钢”、超薄柔性可折叠玻璃等高端材料，再到工艺陶瓷杯、迷你洗衣机等消费品……一项项新技术新产品令人目不暇接，显示出新质生产力发展的蓬勃势头。

　　11月初举办的进博会上，国外参展商轮番亮出“看家本领”。未来机器人、30微米柔性可折叠玻璃、活性免水洗印染一体机等首发新品，柬埔寨大米、马来西亚榴莲、坦桑尼亚腰果、埃塞俄比亚咖啡等特色产品……无论“新”的，还是“特”的，都瞄准了全球最有潜力的中国大市场。

　　透过一场场展会，人们能读出中国制造转型升级的充沛动能，也会对中国超大规模市场的需求优势有更加深刻的认知。一段时间以来，中国经济面临着需求不足的压力，居民消费能力和消费意愿不强，稳投资难度有所加大。对这一问题，有关方面高度重视，采取了一系列举措予以应对。特别是今年9月份以来，随着一揽子增量政策逐步落地，“两新”“两重”工作扎实推进，需求潜力正得到有效释放。1至11月份，社会消费品零售总额同比增长3.5%、固定资产投资增长3.3%……新发布的多项经济指标，反映了需求端出现的积极变化。

　　需求端的积极变化，与有力有效的宏观政策密不可分，从根本上则得益于经济基本面的坚实支撑。

　　我国拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体，居民消费不断升级，巨大市场需求有待释放。以新型城镇化建设为例，我国城镇化率还有很大提升空间，而城镇化率每提高一个百分点，可以拉动万亿元规模的新增投资需求和2000多亿元的消费需求。节能降碳改造、数字绿色等新型消费业态、养老托育等“一老一小”服务消费……“人民群众对美好生活的向往”孕育着广阔的市场空间，将不断催生新供给、创造新需求。放眼全球，这样的需求优势是独一无二的，也是足够稳固的。

　　中国大市场的广阔需求，对中外企业来说都是公平的。在经济全球化时代，中国敞开怀抱欢迎世界各国共享发展机遇。今年11月，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》施行，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，就充分证明了“把开放的大门越开越大”的满满诚意。当然，在追求开放合作、互利共赢的同时，我们也希望看到更多中国企业能够积极优化供给、响应乃至引领需求，不断打开新空间。

　　以新能源汽车为例。这些年，中国汽车产业较早转型，政策体系相对完善，逐步成长为全球新能源汽车产业的领跑者，今年几场车展又推出许多亮眼的新车型。也要看到，在汽车绿色化、智能化转型的赛道上，许多国外企业也在“紧踩油门”、奋起直追。像今年进博会的汽车展区，不少以生产油车起家的海外传统车企，展出的车型却是“一水儿”的新能源汽车。总体来看，汽车、集成电路、电子信息、人工智能等许多赛道拥有广阔空间，但也迎来愈发激烈的市场竞争。我们唯有主动作为、积极进取，持续不断地提质增效、推陈出新，才能在竞争中占据有利地形，实现更大发展。

　　相信需求，响应需求，创造需求。坚持以需求为导向，持之以恒地创造更高质量的产品和服务，广大企业大有可为也必将大有作为。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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