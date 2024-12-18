神舟十九号航天员乘组完成首次出舱活动
9小时！刷新出舱活动时长纪录
2024年12月18日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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在北京航天飞行控制中心拍摄的航天员蔡旭哲（上）、宋令东（下）在气闸舱舱门内外工作的画面。
航天员蔡旭哲在空间站组合体舱外工作的画面。
本报北京12月17日电 （记者刘诗瑶）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间17日21时57分，经过9小时的出舱活动，神舟十九号乘组航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检及处置等任务。出舱航天员蔡旭哲、宋令东已安全返回问天实验舱，乘组第一次出舱活动取得圆满成功，再次刷新中国航天员出舱活动时长纪录。航天员蔡旭哲时隔两年再度漫步太空，宋令东成为我国首名进行出舱活动的90后航天员。
按计划，神舟十九号载人飞行任务期间还将实施人员和应用载荷出舱活动，并开展大量科学实验与技术试验。
《 人民日报 》（ 2024年12月18日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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