人民网北京12月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局公开发布标准物质研制生产和计量专业项目考核在线教育课程，免费提供相关从业人员学习，加强基层计量技术机构、相关企业计量技术人才队伍建设。

据介绍，课程资源公开发布在中国质量标准出版社教育培训中心等网络学习平台，包含10门标准物质研制生产在线课程和10门计量专业项目考核在线课程。

其中，标准物质研制生产在线课程涵盖标准物质相关基本概念、管理要求、研制机构通用要求，以及农业、地质、临床等多个领域的标准物质研制方法，帮助标准物质研制生产技术人员深刻理解标准物质研制生产有关要求，进一步提高从业人员技术能力，提高标准物质供给质量。

计量专业项目考核在线课程涵盖几何量、热工、力学等专业领域，侧重提升基层计量技术机构人员日常检定校准工作技能，推动基层计量技术机构和相关企业有效开展量值传递溯源工作。

(责编：王震、吕骞)

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