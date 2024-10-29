原标题：银联国际与亚美尼亚国家支付系统签署合作备忘录

10月28日，银联国际与亚美尼亚国家支付系统Armenian Card（ArCa）签署合作备忘录，在当地推出“银联-ArCa”双品牌卡，大幅提升当地居民日常、跨境和来华支付便利。中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰、亚美尼亚中央银行副行长Hovhannes Khachatryan、ArCa首席执行官Vardan Khachatryan出席签约仪式。

签约前，董俊峰会见了亚美尼亚中央银行副行长 Hovhannes Khachatryan，双方重点就中国和亚美尼亚双边往来、银联-ArCa双品牌卡发行、跨境二维码互联互通、B2B 合作和人民币结算等进行深入交流。ArCa首席执行官 Vardan Khachatryan参加会见。

Hovhannes Khachatryan表示，在共建“一带一路”倡议的推动下，两国双边贸易进入快速增长期，双边直航开通促进了两国人员往来。在此背景下，ArCa和亚美尼亚商业银行与银联的合作具有重要意义。亚美尼亚央行将全力支持双品牌卡的发卡项目，确保其快速落地，并积极推进银联在当地的业务拓展工作。同时，希望借鉴银联在二维码产品推广方面的经验，向本地二维码标准进行跨境赋能。

董俊峰感谢亚美尼亚央行对银联-ArCa双品牌卡发卡合作的大力支持，并表示银联十分重视中亚区域的业务拓展，虽然亚美尼亚市场业务尚在起步阶段，但通过双方的紧密合作，有信心可实现业务快速突破。会谈中，董俊峰还介绍了银联全球业务发展现状以及与境内外二维码网络互联互通的经验，希望双方在转接组织层面加强该领域合作，向商业银行提供二维码跨境支付服务。并希望与亚美尼亚机构共同探讨 B2B 结算以及双边本币清算的合作空间，助力双边贸易发展。

银联作为重要金融基础设施和领先国际卡组织，近年来积极与沿线国家的央行、本地转接网络等在金融支付标准、双品牌卡等领域开展合作，为当地支付产业提供“银联方案”，助力产业转型升级。亚美尼亚是首批响应和参与共建“一带一路”倡议的国家之一，当地近半数商户POS终端和大批ATM已支持银联卡。

亚美尼亚国家支付系统ArCa由该国央行与商业银行共同成立，此次银联国际与其发挥各自优势，在当地推出双品牌卡。此次合作具有重要意义：一是此次是双方基于基础设施开展的合作，标志着银联在跨境互联互通、跨境支付基础设施合作方面迈出新的步伐，将对周边国家支付网络合作起到示范作用。二是这一产品兼容银联和ArCa的芯片标准，使得ArCa品牌卡持卡人的用卡范围从本地拓展到银联全球网络，提升对用户的跨境支付服务能力。三是ArCa将基于其在亚美尼亚的市场影响力，推动会员银行在本地发行银联-ArCa双品牌卡，从而进一步加快银联卡业务的本地化进程。

目前，银联受理网络已延伸至183个国家和地区，其中境外83个国家和地区发行银联卡。在“一带一路”共建国家和地区，超85%的国家和地区2200多万家商户支持银联卡，本地发行银联卡超1.9亿张。银联国际还与乌兹别克斯坦、保加利亚、塞尔维亚等近10个国家的本地转接网络、国家支付卡系统合作发行双品牌卡，双向服务中外人员交流往来。

(责编：董童、李源)

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