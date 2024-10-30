人民网记者 杜燕飞

走进鞍钢股份炼铁集中操控中心，高炉炼铁、铁水运输等流程及数据在大屏幕上展现，让员工拥有了“透视眼”“数字大脑”，改善了工作环境，提高了炼钢效率；来到国家电投内蒙古公司北露天煤矿，数台无人驾驶矿用宽体车在煤海中穿梭，井然有序地进行土岩运输工作，采、运、排全流程实现了无人运输作业；在中核北方核燃料元件公司各条生产线，工业机器人、可视化管理、智能仓库、智能检测成果初步可见……

人工智能是引领未来的战略性技术和基础性技术。记者梳理，近年来，国务院国资委把加快发展人工智能作为产业焕新行动和启航行动部署的主要方向，制定印发行动计划，组织召开中央企业人工智能专题推进会，开展“AI+”专项行动，聚焦算力、数据、大模型、场景应用等领域加大布局力度，初步构建了通用人工智能技术研发和应用体系，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

在政策引导下，中央企业持续加大人工智能领域投资，在业务场景中大力推广人工智能应用，取得明显成效。今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，主要投向人工智能等多个领域。

国务院国资委表示，目前，中央企业算力底座加速夯实，在上海、呼和浩特等地建成了万卡集群，算力平台初步实现多元异构算力调度，有效支撑千亿级及以上通用大模型训练迭代，自主可控能力逐步提升，为大规模应用落地提供支撑。同时，在新材料、通信、制造等领域打造超百个应用场景，电力、交通、石化等领域初步实现大模型应用，科研、生产、客服等方面降本增效明显。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓日前在中央企业人工智能特训班开班上表示，要着力提升人工智能科技创新能力，找准中央企业科研投入方向，持续加大资源投入力度，激发创新创造的强大活力；着力提升人工智能场景创造能力，借鉴国内外领先企业对人工智能技术的创新应用，挖掘和打造更多能提升企业核心竞争力的战略性场景，努力推动人工智能加快形成现实生产力。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，人工智能是战略性新兴产业的主要产业之一，中央企业在该领域的发展，可以带动国民经济增长，促使中央企业实现技术创新，提高生产效率。

“国资央企投资发展人工智能，要做好统筹谋划，在具体项目中突出重点、发挥优势，取长补短，也要协同推进。”中国企业联合会特约高级研究员刘兴国表示，具有应用场景优势的企业，应将重点放在人工智能技术与产品的融合应用上；具有技术优势的企业，可以聚焦于人工智能核心关键技术的研发；具有制造能力与经验的企业，可以聚焦于人工智能重大关键产品的研发与生产。

国务院国资委科技创新局负责人方磊此前在国新办举行的新闻发布会上表示，下一步，要深入挖掘高价值场景并全面开放，开展供需协同合作，形成一批行业应用示范标杆；探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集；有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，更好服务中小企业；紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体，加快推动对外赋能。

(责编：罗知之、吕骞)

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