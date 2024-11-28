孟 珂

原标题：10月份全国规上工业企业利润降幅收窄

11月27日，国家统计局发布的数据显示，前10个月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。

10月份，受工业生产稳定增长、产销衔接水平回升带动，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.2%，降幅较9月份收窄0.7个百分点。营收恢复带动企业利润改善，10月份规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

不同类型企业利润均有回升

各类经营主体效益持续好转。数据显示，10月份，规模以上工业企业中，外商及港澳台投资、股份制、私营和国有控股企业利润同比降幅较9月份分别收窄27.7个百分点、14.4个百分点、14.3个百分点和10.9个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄27.1个百分点、4.6个百分点和1.5个百分点。

10月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为77.3元，同比减少2.7元；人均营业收入为182.4万元，同比增加6.6万元；产成品存货周转天数为20.0天，同比增加0.2天；应收账款平均回收期为66.7天，同比增加3.9天。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，伴随一揽子增量政策与存量政策显效，国内需求边际改善，消费得到提振，传导至生产环节，推动工业企业利润降幅收窄。

27个行业利润同比增速较9月份加快

10月份，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月份加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月份制造业利润降幅较9月份大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月份收窄17.8个百分点。

具体来看，10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有7个行业利润较9月份由降转增或降幅收窄。原材料制造业和消费品制造业利润降幅较9月份分别收窄27.7个百分点和20.4个百分点。从行业看，原材料制造业的5个行业中有3个、消费品制造业的13个行业中有9个行业利润同比增速较9月份回升，或降幅收窄、由降转增。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，随着宏观政策发力显效，国内消费需求平稳恢复，叠加工业品出口持续增长，原材料制造业和消费品制造业利润有所改善。

值得关注的是，10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。

温彬表示，10月份制造业利润降幅收窄，上中下游利润增速均有边际改善。中游装备制造业增速回正，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，高技术制造业实现较快增长，发挥工业新动能的支撑作用。

展望未来，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，国内存量和增量政策仍有较大释放空间。例如，大规模设备更新和消费品以旧换新政策，促消费、稳楼市与基建补短板等一揽子政策措施有望进一步带动消费和投资活动加快复苏，市场需求与工业供给逐步形成良性循环。

(责编：罗知之、陈键)

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