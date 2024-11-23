原标题：国内首个海上综合能源岛创新平台启动

中国广核集团22日正式发布《广东省海上综合能源岛产业科技创新平台建设实施方案》(下称《方案》)，标志着国内首个海上综合能源岛创新平台启动，中广核将携手全产业链组成创新联合体，打造集“研发、测试、检验、认证、示范”五位一体的海上综合能源岛产业科技创新平台，为深远海可再生能源开发打造成套解决方案。

这是记者从广东能源产业科技创新暨新型储能产业高质量发展大会先进可再生能源综合利用分会上获得的消息。

海上综合能源岛建设被中国科协列为2024年十大工程技术难题之一，海水制氢、海上氢储运等技术装备待研发突破，急需加快研究形成一批支撑能源岛建设的关键核心技术。会上，中广核等6家单位就联合共建广东省海上综合能源岛产业科技创新平台进行了签约，并发布《方案》。

据介绍，该平台将集聚红海湾实验室等省内外优势高校院所创新资源，携手能源装备、海洋工程、海工装备等全产业链组成创新联合体，分阶段组织实施关键核心技术及装备的研究和应用，打造集“研发、测试、检验、认证、示范”五位一体的海上综合能源岛产业科技创新平台，涵盖海上发电技术、微电网构网与协调控制、海上氢氨醇制储运技术等多个研发方向，加快形成和发展海洋新质生产力，助力打造“海上新广东”。

“近十年，我国海上风电高速发展，总装机已超40吉瓦，占全球总量的一半以上。根据初步测算，我国473万平方公里海域的可再生能源蕴藏量是3500吉瓦，目前的装机比例仅1%。”中国广核新能源控股有限公司党委副书记、董事、总经理李光明表示，近海风电与航道锚地、渔场渔业、海上文旅等其它社会经济活动交叉互扰，可供开发的资源所剩无几，走向深远海已是必由之路，而综合能源岛是深远海风电规模化开发有效可行的解决方案。

“《方案》的发布为广东推动深远海清洁能源产业科技创新提供了清晰的技术路线图。”中国广核新能源控股有限公司党委书记、董事长张志武表示，中广核将全力推进广东省海上综合能源岛建设，示范验证大容量漂浮式海上风电、海上光伏、500kV海上柔性直流输电等海上能源技术。

广东省能源局党组成员、副局长黄江江在会议致辞中表示，“十四五”以来，广东省可再生能源新增装机超4300万千瓦，约占广东省新增电源装机的60%，逐步成为广东省新增电源装机的主体。目前，广东省可再生能源装机规模超过7700万千瓦，约占广东省电源装机的36%；海上风电装机规模居全国第二，分布式光伏成为广东省电源新的增长极。

“作为总部在广东的大型清洁能源央企，中广核在广东在运在建新能源装机规模近600万千瓦，先后在粤东、粤西打造了多个百万千瓦级海上风电基地，投运了国内首个超大型风渔融合网箱‘伏羲一号’，建成了先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心，为广东能源产业科技创新和高质量发展作出了积极贡献。”中国广核集团有限公司党委副书记、总经理高立刚说。（索有为 朱丹）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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