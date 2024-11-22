千年水乡，再启新程。11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江省乌镇举行，主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。

“智能让生活更高效。”“智能向善应该推动可持续发展。”“智能向善应该更安全。”“向善的智能应该更普惠，服务更多特殊群体。”……在本届峰会的重要活动——2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，人民网《财米油盐》栏目组围绕“如何理解智能向善”进行随机采访，听到不少精彩的思考。

在AI体验区，记者体验了一款AI中医体检仪。只需将手掌放入仪器中约2分钟，与之相连的显示屏上便能显示出一份中医评估报告。

“智能向善，就是不能作恶，因此精准使用数据非常重要。”“俏郎中”创始人金建新介绍，为使AI中医体检仪具备“老郎中”的能力，该团队汇总经典中医古方药剂，并聘请经验丰富的中医专家对大量招募的患者逐一问诊，据此对模型进行重复训练和比对调优，大大提升了反馈精准度。

“智能向善，要把安全作为底线，用人工智能对抗人工智能。”闪捷信息总裁孙斌表示，该公司将人工智能、前沿密码技术等应用于数据安全领域，已构建覆盖大数据安全、数据防泄漏等领域的全栈数据安全产品体系与服务能力，广泛应用于政府、电力、教育等行业。

在腾讯“腾讯文化IP盒子”展区，观众走进以裸眼3D模式呈现的三面屏之间，即可进行文化IP经典场景的沉浸体验。腾讯集团市场与公关部品牌总监王丹认为，向善的智能，需要服务更广泛的人群。例如，通过“数字文化博物馆”，观众可以沉浸式“打卡”三星堆，了解人工智能如何助力甲骨文“破译”，切身感受云技术、数字孪生等助力文化遗产传承活化的成果。

在广州趣丸网络科技有限公司总监吕正男看来，数“智”时代加速到来，却有不少老年人对“黑科技”望而生畏，无法像年轻人一样很好地使用智能设备。智能向善应更好地造福银发老人，为其提供更多合理的应用模式及场景。

当前全球网民数量超50亿人。截至今年6月，中国网民规模已近11亿人；人工智能核心产业规模接近6000亿元，人工智能企业数量超过4500家；算力规模位居全球第二。

一个个向上的数字，证明了智能向善的“时”与“势”。为了更加美好的数字未来，人类也更需要有所为、善所为，推动人工智能发展与社会治理合作共赢，共同朝着携手构建网络空间命运共同体的方向不断迈进。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

记者：申佳平

摄像：马天翼

剪辑：杜军 石雪

文字整理：杨菁菁（实习）

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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