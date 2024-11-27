人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月26日上午，第二届中国国际供应链促进博览会在北京中国国际展览中心顺义馆开幕。

身心健康是每一个人对美好生活的追求。在本届链博会健康生活链展馆内，来自全球数十家聚焦健康生活的企业汇聚一堂。

第二届链博会健康生活链展馆。人民网记者 孙博洋摄

记者在GE医疗展台发现，展台只摆放了为数不多的自家品牌设备产品，其余空间都留给了供应商和合作伙伴。

“相比上届，本届展会作为链主企业我们带来了十多家核心供应商参展，主要是展示整个供应链的韧性和优势，同时也带着他们讲好融合发展的故事。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊在接受记者采访时表示。

据了解，目前GE医疗生产的CT机和X光机的核心部件轴承是洛阳轴承生产的，高端铝合金铸件来自辽宁卡斯特，而核磁共振的核心超导线来自西部超导，超声换能器结构外壳这一核心部件也是通过携手贝莱胜中国实现了国产化零的突破。

张轶昊表示，许多国内供应商企业与GE医疗合作后通过共研共创，提升了自身的能力，也成为医疗器械行业内其他企业的供应商；同时，通过加入GE医疗的供应链，一些外企也来到国内设厂生产，进一步增强了供应链的韧性。

近几年，GE医疗加码中国供应链，增大对华投资。作为GE医疗在中国西部布局的首个精准医疗产业化基地，成都基地一期工程聚焦回旋加速器的国产制造，首批产品已于去年12月投产，今年3月上市销售。

今年5月，上海基地挂牌“GE医疗诊断药物‘一带一路’卓越智造中心”，将投入3.8亿元人民币，用于新产品引入和新产线建设、工厂绿色升级、智能制造和数字化转型等多个领域。

今年8月，借助天津基地建成投产10周年之际，正式挂牌为“GE医疗磁共振东半球总部”，并启动建设超1万平方米的创新研发中心，预计未来5年增加投入5亿元人民币。

张轶昊认为，中国供应链的韧性，不是一个“问题”，而是一个解决方案，在很多时候能帮助大家应对“黑天鹅”事件的挑战。“中国的供应链是可以成功的，未来是可期的，可以继续做得更大更强。”他说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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