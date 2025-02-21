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“医”路守护 为大熊猫建立健康防线

欧阳易佳
2025年02月21日16:38 | 来源：人民网
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近日，大熊猫国家公园绵阳北川片区红外相机记录到多段野生大熊猫活动的珍贵画面。

大熊猫“滚滚”在林间漫步。国家林草局供图

大熊猫“滚滚”在林间漫步。国家林草局供图

正午时分，大熊猫“滚滚”迈着内八字步踏雪出行，懒洋洋地在林间漫步。

大熊猫是中国国宝，是世界自然基金会的形象大使、世界生物多样性保护的旗舰物种，也是人类宝贵的自然遗产。如何有效保障大熊猫的健康？

“大熊猫它作为野生动物，也是生物体的一种。我们人类或其他动物会患病，大熊猫也同样如此。”中国保护大熊猫研究中心兽医李才武说，只有通过科学、细致且全方位的健康管理，才能为大熊猫搭建起一座坚固的“防护堡垒”，有效抵御疾病的侵袭。

专业的兽医团队是守护大熊猫健康的“卫兵”。通过运用先进的医疗设备和专业的检测技术以及长期积累的临床经验，对大熊猫进行定期体检和实时监测，深入了解它们的身体机能，及时发现潜在的疾病迹象。

一系列环环相扣、一丝不苟的健康管理措施，是让大熊猫能够长久保持健康的关键。在守护大熊猫健康的漫漫长路上，全球各界齐心协力，共同编织起一张坚实而温暖的守护网。

2024年10月中旬，熊猫中心大熊猫“安宝”出现异常，熊猫中心会同多家知名医院相关领域专家会诊检查，确诊其脑积水，采取药物保守治疗后有一定好转。伴随脑积水量的增加，严重影响到其运动与采食，危及生命安全。

为挽救“安宝”生命，2024年12月2日，熊猫中心与相关领域专家对“安宝”进行了脑室-腹腔分流术。术后经抗感染治疗和连续两周的24小时轮班照护，“安宝”情况明显好转，精神、食欲和活动能力均明显恢复。

“脑室-腹腔分流术在大熊猫尚属首例，手术难度大，无先例可循。”中国保护大熊猫研究中心相关人员表示，本次手术的成功，不仅为“安宝”带来了生的希望，也为未来大熊猫脑积水的治疗积累了宝贵经验。

(责编：孙红丽、高雷)
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