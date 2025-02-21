人民网记者 许维娜

“下一站——横琴站！”

乘坐澳门轻轨横琴线从莲花站发车，两分钟后抵达横琴口岸澳门口岸区，旅客可乘坐每6分钟一班的轻轨往返横琴和澳门。这一转变为实现澳门融入粤港澳大湾区“一小时生活圈”打下了基础。

区域经济的发展，让湾区建设搭上了“快车”。

2024年是澳门回归祖国25周年。澳门青年企业家协会常务副理事长陈锦达在接受记者采访时表示，面对粤港澳大湾区科技创新与产业升级大势，澳门初创企业能够借助湾区优势快速引入国际前沿的科技产品。科技成果正加速落地澳门，推进两地科技产业紧密交融。

横琴·澳门青年创业谷。周媛摄

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来，一个经济总量超过14万亿元的国际一流湾区和世界级城市群矗立于南海之滨。

数据是最直观的体现，海关统计显示，2024年粤港澳大湾区融合发展不断加速，湾区内地9市进出口增长10.1%，拉动全国进出口增长1.9个百分点。

粤港澳大湾区作为我国经济活力与开放程度的“双高”区域，是湾区经济繁荣发展的生动样本。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员、研究室主任刘云中在接受记者采访时表示，大湾区应积极拥抱以人工智能为主要特征的科技革命浪潮。同时，他建议发挥粤港澳大湾区、海南自由贸易港和北部湾地区的区位优势和政策优势，加强粤港澳大湾区与北部湾地区之间的产业合作、设施互联和战略互动。通过提升战略地位和增强区域实力，形成粤港澳大湾区、海南自由贸易港、北部湾地区与东盟地区之间的产业转移国际合作布局，共同打造中国“湾区”合作发展的典范。

与此同时，刘云中还表示，在科技创新方面，应瞄准芯片、软件、材料等“卡脖子”环节，面向未来产业制定任务清单。同时，确定龙头企业、重点实验室和攻坚方向，确保方向明确、方案可行。此外，应全方位配套人才、资金、国际交流与合作等政策，并建立各层级、各领域常态化的交流协作机制，推动科技成果转化和区域创新合作。

对于2025年经济发展，中央经济工作会议指出，要聚焦区域发展，提出的多项举措包含了大力发展湾区经济。

国家发展改革委国土开发与地区经济研究所区域合作室主任、研究员刘保奎在接受记者采访时表示，放眼全国，我国不少沿海地区城镇密集、产业发达、港口繁忙、生态良好，具备大力发展湾区经济的良好基础。

1月24日拍摄的宁波舟山港北仑港区集装箱码头。 新华社记者 黄宗治 摄

在环杭州湾大湾区，宁波前湾新区加快建设，积极打造沪浙高质量合作引领区。沪甬通道、沪舟甬通道前期工作有序推进，建成后将大幅缩短沪甬两地时空距离，形成沪、杭、甬“一小时生活圈”，更好释放上海国际化大都市的外溢效应，不仅促进湾区的融合发展，而且大幅提升长三角一体化发展水平。

在渤海大湾区，烟台、唐山、大连等一批万亿城市和准万亿城市加快崛起，成为引领北方地区发展的重要增长极。烟台黄渤海新区“高精尖”产业集聚，现有规上工业企业506家，高新技术企业727家，上市企业14家，规模以上工业总产值突破3400亿元。

在刘保奎看来，湾区经济不仅将引领我国东部沿海地区的新一轮发展，而且会通过陆海新通道，释放陆海联动效应，带动中西部内陆地区的开放。

当前，湾区经济成为沿海地区谋划发展的重要抓手。在福建，《福建省国土空间规划（2021—2035年）》中提出了“两极两带三轴六湾区”，其中“六湾区”是指环三都澳、闽江口、湄洲湾、泉州湾、厦门湾、东山湾，这些湾区发展基础好、经济活力强，不仅是福建经济重心所在、潜力所在，也能够对更广阔的内陆腹地形成带动效应。

在广西，以北部湾为龙头的西部陆海新通道成为引领我国西部地区对外开放的重要“窗口”。2024年西部陆海新通道开行班列突破10000列，以此为支撑，北部湾港2024年货物吞吐量达3.28亿吨，集装箱吞吐量突破900万标箱，跻身全国前10位。

刘保奎还表示，放眼我国东部沿海，海岸线长，优良港湾众多，大城小镇密布，发展条件优越，大力发展湾区经济，将重塑沿海地区生活、生产、休憩、创新空间，形成新的组合优势，成为更具活力的创新策源地。在时代的浪潮中，湾区经济将成为驱动我国经济高质量发展的引擎，彰显出新活力。

面对全球经济形势的新挑战，刘云中进一步建议，通过组织结构创新应对全球单边主义和保护主义的挑战。他指出，贸易保护主义和关税问题将在未来若干年内持续存在。为有效应对，需要建立更为有效的协调机制，协调大湾区内各城市的发展规划，加强各城市之间的沟通与交流。同时，应建立定期的联席会议制度，共同商讨解决跨区域合作中遇到的问题，从而提高大湾区的整体竞争力。

(责编：孙红丽、高雷)

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