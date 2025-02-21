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上汽与华为签署深度合作协议 打造全新新能源智能汽车

2025年02月21日16:49 | 来源：上观新闻
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原标题：官宣，上汽与华为签署深度合作协议，打造全新新能源智能汽车

　　2月21日，上汽集团股份有限公司与华为终端有限公司在上海签署深度合作协议。双方将在产品定义、生产制造、供应链管理、销售服务等领域展开战略合作，打造全新新能源智能汽车，共同为用户带来领先的智能化出行体验。

　　上汽集团董事长王晓秋，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东见证签约。上汽集团总裁贾健旭，华为终端智选车业务部总裁汪严旻分别代表上汽和华为签约。

　　上汽集团是中国规模最大、综合实力领先的汽车企业之一，业务涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营、创新科技等多个领域。目前，上汽已成功推出技术水平国际领先的“七大技术底座”，包括纯电、混动、氢能三大整车平台以及电池、电驱、超混系统、智能车全栈解决方案。

　　华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，拥有智能汽车领域软、硬、芯、云等核心技术。华为在智能驾驶、智能座舱、智能驾控、软件定义汽车等领域，为消费者带来了极致智慧出行体验。

　　此次上汽与华为开启战略合作，将进一步发挥各自优势，推动中国汽车产业在智能化时代迈向新的高度。双方团队将深度融合、携手共进，共同探索智能汽车技术创新与商业模式创新的新路径，致力于打造具有全球竞争力的智能汽车产品，为用户提供更加智能、便捷、安全的出行体验。

(责编：曹淼、李源)
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