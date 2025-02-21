新华社北京2月21日电（记者张晓洁、张辛欣）记者21日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发通知，组织开展算力强基揭榜行动，夯实算力网络发展底座，加快创新技术和产品应用，推动算力网络“点、链、网、面”体系化发展。

通知明确，面向算力网络的计算、存储、网络、应用、绿色、安全等六大重点方向，发掘一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的企事业单位，突破一批标志性技术产品和方案。

其中包括：攻关智能算力管理、算力加速等技术，提高计算性能与效率；研发多介质存储设备管理、跨域存储资源池协同等技术，实现海量数据可靠与灵活存储；突破算内网络与算间网络等技术，促进算力资源高速互联；加强算力与行业深度融合，实现多场景便捷用算；研发新型制冷、碳排放感知优化等技术，推动算力设施节能降碳；推动智能监测、运维机器人等技术发展，保障算力中心可靠运行。

据了解，工业和信息化部将统筹利用各类资源对揭榜入围、优胜单位予以支持，推动优秀成果示范应用推广。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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