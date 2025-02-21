阡陌纵横的农田里，农人驾着智慧“铁牛”翻犁土地、劳作正酣……随着全国春耕春管陆续开展，一批先进农机驶入丘陵山区，赋能各地春耕生产。

我国有7亿亩丘陵山区农田，约占全国耕地总面积的三分之一，“承包”了全国五成以上油菜、六成以上水果、近八成土豆、九成以上茶叶的生产。但由于地形复杂、地块分散等原因，丘陵山区的农作物耕种收综合机械化率低于全国整体水平，不少地方面临“无机好用”“无机可用”的窘境。

2024年，我国粮食产量首次突破1.4万亿斤。伴随我国加快推进农业农村现代化，补齐丘陵山区农机化发展短板成为一道“必答题”。

春为岁首，农为行先。今年，多地因地制宜、有的放矢，解决丘陵山区农机推广使用难题，让新质生产力助力农民挑上“金扁担”。

为了解决“无机可用”，多地真金白银支持农机更新。一台自走式玉米收割机，补贴可达30000元；一台水稻插秧机，最多可补贴27000元……今年1月，贵州省将国家明确的水稻抛秧机、田间作业检测终端、植保无人机等6种产品，以及自行确定的变型拖拉机、旋耕机等12种产品纳入支持范围。

要让农机“跑”起来，农田宜机化改造同样不容忽视。早在2020年，中央一号文件首次提出“支持丘陵山区农田宜机化改造”。在重庆，当地目前已累计建成1937万亩高标准农田，实现亩均增收200元目标。在山西永和，当地自2021年起累计投入5600多万元依山就势开展农田宜机化改造，农田普遍增产20%以上。

为了解决“无机好用”，多地推出“人机结合”新举措。

一方面，让高技能人才“下地”。在四川达州，常年有1800名农业技术人员带领“土专家”“田秀才”，在田间地头当“田保姆”“粮小二”，集成推广应用良种、良机、良法；在湖北，当地组织开展技能培训，培养懂技术、会操作的无人机飞手，为农业生产提供人才支撑。

另一方面，让智能化农机“上岗”。近日，国机集团将2025年首批乘坐式高速插秧机交付至海口市琼山区红旗镇农户手中，该机器的插秧速度可达5亩/小时，能有效提高农户作业效率，提升15%的产量。

从政策引导、购置补贴，到人才培育、研发推广，我国着眼农业急需、农民急用，持续探索推进丘陵山区农机化发展。当前我国丘陵山区省份的农作物耕种收综合机械化率为53.5%，较2012年提高了16.5个百分点。

建设农业强国，利器在科技。去年底召开的中央农村工作会议明确指出，“强化农业科技和装备支撑”。2月14日，农业农村部发布《全国农业科技创新重点领域（2024-2028）》，其中明确提出研发丘陵山地及水田专用拖拉机等丘陵山区适用农机装备。

据中研研究院调研数据显示，我国农业机械市场规模已经超过5600亿元。相信未来会有更多智慧“铁牛”上岗，助力丘陵山地农业机械化水平继续提升，共同描绘我国农业现代化的美好“丰”景。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培 郭馨远（实习）

剪辑：石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

(责编：申佳平、章斐然)

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