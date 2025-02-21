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中国人民银行：着力解决民营企业融资难融资贵问题

2025年02月21日18:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月21日电（记者吴雨、任军）记者日前从中国人民银行获悉，中国人民银行将扎实落实促进民营经济发展的各项政策措施，进一步畅通股、债、贷三种融资渠道，加大各类金融资源要素投入，着力解决民营企业融资难融资贵问题，为民营经济健康发展和民营企业做强做优做大提供有力的金融支持。

　　据了解，中国人民银行日前召开的会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，持续做好金融“五篇大文章”，发挥结构性货币政策工具总量和结构双重功能，支持科技创新和促进消费。用好股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定运行。

　　会议释放的信息显示，中国人民银行将落实落细金融支持民营经济25条各项举措。扩大民营企业债券融资规模，强化民营企业债券风险分担，支持民营企业发行科创债券、绿色债券、资产支持证券等融资工具。

　　此外，会议提出，健全民营中小企业增信制度，破解民营中小企业信用不足、信息不对称等融资制约。优化产业链供应链金融服务，支持产业链上民营企业便利融资。建立常态化银企交流沟通机制，运用好全国中小微企业资金流信用信息共享平台，畅通服务链条，提升民营中小微企业融资效率。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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