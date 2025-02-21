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最高检、证监会：惩治违法“已然” 震慑违法“未然”

2025年02月21日18:19 | 来源：人民网
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2月21日，最高检与证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。 人民网记者 黄盛摄

2月21日，最高检与证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。 人民网记者 黄盛摄

 人民网北京2月21日电 （记者黄盛）甲皮业有限公司、周某某等欺诈发行债券，明某、石某因内幕交易合计被罚没845.3万元，孟某某、杨某某因操纵证券市场合计被罚没2.26亿元……21日，最高检发布了以证券犯罪为主题的第55批指导性案例，证监会发布了第一批行政执法指导性案例，涵盖了财务造假、欺诈发行、内幕交易、操纵市场等主要违法类型。

 最高检党组成员、副检察长葛晓燕表示，2022年至2024年，全国检察机关共起诉证券犯罪366件1011人，起诉案件数、人数年均增长30.5％、16％。同时，2022年至2024年，全国检察机关起诉内幕交易、操纵证券市场、利用未公开信息交易等交易类案件284件790人，持续加大对上市公司大股东、实控人、董监高等“关键少数”，金融机构从业人员以及职业操纵团伙等黑灰产业链的追责力度，办理了一批有重大市场影响的案件，着力追缴违法所得、铲除再犯经济基础、维护市场交易秩序。

“检察机关将继续坚持依法从严打击证券期货违法犯罪，持续加强与证监会等相关部门的协作配合，依法保护投资者合法权益。以检察履职服务，保障资本市场高质量发展。”葛晓燕说。

证监会党委委员、副主席李明表示，证监会坚持重拳出击，切实维护好广大投资者的根本利益。资本市场是数亿老百姓投资的重要渠道，保护投资者合法权益是证监会工作的重中之重。欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为扰乱破坏市场秩序，侵蚀市场信用根基，甚至还会诱发金融风险，严重侵害人民群众利益，严重打击投资者信心。证监会稽查执法的职责使命，是遵循反证券欺诈的基本逻辑，通过惩治违法“已然”，震慑违法“未然”，激浊扬清，修复信用，为资本市场公平秩序保驾护航，为广大投资者根本利益提供坚强有力的法治保障。

“对于执法个案中的证据采信、法律适用、法益平衡等具体问题，我们在依法行政前提下，更多站在保护投资者的角度，既做好‘技术判断’，更做好‘价值判断’。”李明说，调查取证既收集对当事人不利的证据，也收集对当事人有利的证据；告知听证既向当事人做好释法明理，也保障好当事人查阅卷宗、举证质证权利，充分听取当事人意见；处罚结论既自觉接受社会各方监督，也依法保护涉案主体商业秘密和个人隐私，努力使当事人在每一个执法行为中都能感受到规范文明、风清气正、公平正义。

另据最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅介绍，从近年来检察机关案件办理情况看，证券犯罪具有“两多一复杂”的特点。一是内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发，部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪，场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长，造假模式复杂、参与人员众多，涉案数额巨大，严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪，又有资金使用端的挪用侵占犯罪，且与证券犯罪相互交织。

证监会行政处罚委办公室主任何艳春表示，财务造假和虚假陈述本质是资产端欺诈，操纵市场和内幕交易本质是投资端欺诈，会对市场诚信基础造成侵蚀损害，打击投资者信心，破坏市场生态，妨碍上市公司质量提升。通过惩处违法，引导实控人、“董监高”人员、中介机构、证券从业人员等市场主体严守法律底线，诚实守信，以义取利，达到“以案促治”的执法效果。

也有业内人士认为，上市公司是我国企业的优秀代表，实施财务造假只是其中极少数。随着监管执法的不断强化，以前积累的问题正在加快暴露、出清。此外，减存量、遏增量需要一个过程，预计未来一段时期内仍有一定数量的财务造假案件，但这并不影响我国资本市场发展的大局，上市公司总体质量和投资价值将不断提高。

(责编：孙红丽、高雷)
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