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从广布局到高价值 中国品牌打造国际新名片

人民网记者 夏晓伦
2025年02月21日19:16 | 来源：人民网
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在经济全球化深入发展的当下，中国企业出海迎来了全新的发展阶段。

过去，中国企业出海多以规模扩张为主要目标，凭借成本优势在国际市场占据一席之地。当前，全球经济格局深刻调整，消费者需求日益多样化、高端化，在此背景下，中国企业寻求转型升级，正从追求规模转向创造高价值，在激烈的国际竞争中站稳脚跟。

如今，众多中国企业在不同领域积极探索高价值出海路径。在制造业，部分企业通过技术创新和品牌建设，提升产品附加值；在互联网行业，一些企业凭借先进的技术和独特的商业模式，在海外市场迅速崛起，为全球用户提供优质的产品和服务。

以国产智能手机品牌OPPO为例，自2009年出海以来，其积极在全球布局研发和生产。比如，全球六大研发中心覆盖 AI、影像、材料等前沿领域，为产品创新注入发展动力；七个生产工厂自动化、数字化程度高，不仅保障了产品质量，还提升了生产效率。

正如OPPO海外营销服总裁张洲川所言，这种布局是其海外发展的根基。数据显示，截至目前，OPPO业务覆盖全球70多个国家和地区，海外业务业绩贡献占比近60%。2024年，全球出货量位居前四，在多个市场取得不俗成绩，在中高端市场持续突破。

“我们始终坚持用户导向，深入洞察不同国家市场环境、经济水平和消费习惯，针对性优化产品。”张洲川分析称。

比如，针对东南亚网络信号不佳、强光、雨季等特点，优化网络、提升屏幕亮度、增强防水功能。同时，专注打造中高端产品，摒弃价格战，注重产品价值与口碑。此外，深耕本地化运营，在生产、销售、服务等环节深度融入当地，让OPPO成为海外用户心中的本土品牌。

其中，双旗舰战略是其布局海外中高端市场的重要举措。以近日发布的OPPO Find N5为例，机身薄至8.93mm，搭载自研钛合金天穹铰链，首发骁龙8至尊版处理器，支持80W有线和50W 无线双超级闪充。同时，该系列影像能力出色，首发OPPO办公助手，小布助手接入DeepSeek-R1大模型，且通过IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证，为全球用户带来全新体验。

可见，在智能手机行业的发展进程中，AI技术已成为推动变革的核心驱动力。随着全球消费者对智能手机功能需求的日益复杂和多元，AI的融入不仅是锦上添花，更是智能手机实现差异化竞争与创新突破的关键所在。

“预计2025年底，OPPO AI将覆盖近1亿用户。AI技术在海外市场深受用户好评，有效解决旅行、办公等场景中的诸多问题，成为产品核心竞争力。”张洲川介绍。

有关专家表示，中国企业正以长期主义的战略眼光、深度本地化的运营模式和持续的技术创新，在全球市场塑造高价值品牌形象，成为中国企业全球化发展的新名片。

这一张张新名片，不仅承载着中国企业的智慧与努力，更展现了中国经济的韧性和活力。未来，随着全球化进程的不断推进，也会有越来越多的中国企业在国际舞台上大放异彩，为全球经济发展注入源源不断的中国力量。

(责编：孙红丽、高雷)
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