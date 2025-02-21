新华社北京2月21日电（记者李延霞、张千千）国家金融监督管理总局21日发布的数据显示，2024年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额81.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额33.3万亿元，同比增长14.7%。

数据显示，银行业和保险业金融服务持续加强。2024年全年，保险公司原保险保费收入5.7万亿元，同比增长5.7%；赔款与给付支出2.3万亿元，同比增长19.4%；新增保单件数1038亿件，同比增长37.6%。

商业银行信贷资产质量总体稳定。2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。

保险业偿付能力充足。2024年四季度末，保险业综合偿付能力充足率为199.4%，核心偿付能力充足率为139.1%。

数据显示，2024年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额444.6万亿元，同比增长6.5%；保险公司和保险资产管理公司总资产35.9万亿元，较年初增加4.4万亿元，增长13.9%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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