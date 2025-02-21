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我国将启动多项行动加强鸟类等野生动植物保护

2025年02月21日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月21日电（记者古一平、胡璐）我国近期将持续推进“清风行动2025”和清山清套专项行动，并组织开展春季鸟类保护专项行动，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，全力守护自然生态安全。

　　这是记者21日从国家林草局了解到的。国家林草局相关负责人表示，近年来，我国持续加大野生动植物的保护力度，2024年全国越冬水鸟达到监测最高数量，重点保护野生动植物野外种群总体呈现稳中有升的良好态势。然而，我国野生动植物种类多，活动和分布范围广，少数地方乱捕、滥猎、滥食鸟类等野生动物的现象仍时有发生，威胁野生鸟类等野生动物种群安全。

　　这位负责人表示，下一步，国家林草局等部门将聚焦重点环节开展专项行动，把非法猎捕、非法交易鸟类和出售禁用猎捕工具等列入重点打击对象，对鸟类集中分布区、非法案件多发地的省份开展分片包保，指导督促各地切实加大保护力度；加强科学防护，落实补偿政策，加快研究制定对鸟类不造成伤害又可有效防范损失的防护网标准，统筹兼顾鸟类保护和防范损失等要求；压实各方责任，将鸟类等野生动植物保护纳入各地林长制考核内容，确保在地方政府领导下，实现全方位保护。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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